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Чем сейчас занимается Елена Воробей 

Рамблер 58 минут назад
Харизматичная пародистка Елена Воробей родилась в Бресте. Девочка с детства мечтала стать клоуном и добилась своей цели. "Рамблер" рассказывает, как сейчас складывается ее жизнь.
В Ленинградский театральный институт она поступила только с третьего раза, так как преподаватели считали, что у нее нет таланта. Благодаря упорству ей удалось сделать шаг к мечте. Параллельно она работала в театре, где и взяла себе псевдоним Воробей.
Еще до "Аншлага", который сделал ее знаменитой на всю страну, она прославилась пародиями. Она изображала Вайкуле, Пугачеву и Распутину. Потом появилась программа, с которой она гастролировала по всей стране, и список ее пародий расширился.
Сама актриса призналась в том, что у нее было два фиктивных брака. Она мечтала о детях, но забеременеть не получалось, а ЭКО было неудачным. Она вышла замуж за актера Андрея Кислюка, который работал в том же театре. Супруги подали на развод после десяти лет брака. В 2003 году она родила дочь Софию от мужчины, который на тот момент состоял в браке. Ради новой семьи он не стал бросать жену и остался с Воробей в дружеских отношениях и помогал материально. Сейчас она живет в гражданском браке со звукорежиссером Александром Калищуком.
Сейчас актриса продолжает заниматься пародиями, но уже реже и не в крупных проектах. Она часто становится гостьей телешоу. В 2012 году она получила звание "Заслуженного артиста Российской Федерации" и стала участником шоу "Повтори". У нее также есть свой театр, где служит небольшая группа человек, но актриса продолжает заниматься его развитием.
Комментарии1 
Теги:
ТВ , Видео , Елена Воробей
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