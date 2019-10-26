Что не так с советским мультфильмом о Карлсоне

Советский мультфильм о Карлсоне прекрасно нарисован и озвучен, в нем есть запоминающиеся шутки и фразы, давно расхватанные на афоризмы. Однако если смотреть на него современными глазами, кое-что в нем кажется странным. "Рамблер" выяснил, что именно.

Физические наказания

В книге, по которой снят мультфильм, Малыш часто чувствует себя одиноким — ведь он самый младший в семье, и ему не позволяют делать многие вещи, которые могут делать взрослые. При этом книга однозначно показывает, что Малыш — любимец и баловень всей семьи. В советском мультфильме, однако, домашняя жизнь Малыша выглядит куда угрюмей. В одной из первых сцен с Карлсоном Малыш показывает ему кулак в ответ на вопрос, что сделает папа, когда увидит разбитую люстру. Зритель понимает, что Малыша бьют дома. Интересно, что большинство советских детей воспринимали эту сцену как нечто совершенно нормальное. Шведская писательница Астрид Линдгрен , сочинившая историю про Малыша и Карлсона, конечно же, ничего про физические наказания Малыша родителями не писала.

Атмосфера в семье

В книге Малыша любят и старший брат Боссе, и старшая сестра Бетан. Однако большая разница в возрасте (Боссе 15 лет, Бетан 14, а Малышу всего 7) не дает им играть вместе. В мультфильме брат и сестра Малыша показаны как грубые, холодные дети, издевающиеся над наказанным младшим братом, остающимся дома в то время, как они уходят с родителями развлекаться. Отец, о котором мы знаем только, что он "может и кулаком стукнуть", говорит с Малышом холодно и отказывается его выслушать. Единственная, кто всегда на стороне Малыша — это его мама. Однако и она уходит с остальной семьей, оставляя наказанного Малыша дома в одиночестве.