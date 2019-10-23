Лидер Rammstein снимает клип на «Ленфильме» 

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал фанатам, что снимает новый клип на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге.
Накануне в своем Instagram музыкант опубликовал фото, на котором его запечатлели в сером костюме и шляпе. В подписи к фото артист сообщил, что находится на "Ленфильме", где снимает новый клип.
@till_lindemann_official
Несколько дней назад Линдеманн приехал в Санкт-Петербург вместе с коллегой по группе. Музыкант поздравил с днем рождения певицу Светлану Лободу, а затем приступил к работе над новым клипом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал об ошибках, которые совершил Тимати в своем провальном клипе.