Лидер Rammstein снимает клип на «Ленфильме»

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал фанатам, что снимает новый клип на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге.

Накануне в своем Instagram музыкант опубликовал фото, на котором его запечатлели в сером костюме и шляпе. В подписи к фото артист сообщил, что находится на "Ленфильме", где снимает новый клип.

@till_lindemann_official