Как российские телезвезды издеваются над Гузеевой

Бессменная ведущая передачи "Давай поженимся!" Лариса Гузеева отличается от остальных телезвезд своей яркой индивидуальностью, смелостью и острым языком. Мнения зрителяй о ней обычно разнятся. Некоторые уверены, что она мудрая женщина с неспокойным нравом, а остальные считают ее дерзкие высказывания в эфире глупыми и нетактичными.

Но вот как относятся к Гузеевой коллеги? Как выяснил "Рамблер", в последнее в мире шоу-бизнеса вдруг начался троллинг в отношении женщины — над ней шутят и даже издеваются.

Так, звезда Comedy club Гарик Харламов уже не первый месяц "воюет" с Гузеевой. В начале он просто опубликовал в своем Instagram отрывок из культового мультфильма «Зима в Простоквашино», наложив под него голос Ларисы Гузеевой. Получилось, что мультик сопровождает нецензурная брань Гузеевой.

Напомним, незадолго до этого в Сети шумно обсуждали передачу, где Лариса произносит неприличное слово на свой манер. Это слово стали использовать и сами пользователи.

Конечно, ролик Харламова набрал бешеную популярность в Сети, но звезду ТНТ стали обвинять в деградации. И это не остановило юмориста. Через некоторое время он снова слил в Сеть насмешливый ролик. На этот раз та же нецензурная фраза Гузеевой сопровождала картину "Бесприданница" , в которой она когда-то снималась.

Известный комик не успокоился и еще долго публиковал в соцсетях подобные ролики, высмеивающие звезду Первого канала. Причем телезвезды Семен Слепаков Михаил Галустян юмор товарища оценили и оставили под роликами одобрительные комментарии.

Троллинг Харламова продолжил и Максим Галкин . На днях он опубликовал в своих соцсетях видео, на котором Гузеева пытается записать ролик для Youtube-канала своей передачи. Однако у актрисы никак не получается записать удачный дубль. Она то сбивается, то нервничает, то смеется.

"Еще раз. Давайте сделаем чуток мягче, побыстрее. Просто я устала, не знаю, что мне уже делать. Все, пишем чистовое, пишу. Что вы меня заикаться заставляете? Попробуйте только выложить кто-нибудь на Ютуб. Не забудьте подписаться, чтобы увидеть новые выпуски", — говорит раздраженная Гузеева.

Конечно, ролик, который Гузеева запрещала публиковать, моментально вызвал реакцию в Сети. А Галкин еще и обратился в своей публикации к Харламову.