Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Текст
Текст
Триллер, Драма
Купить билет
Джокер
Джокер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Комедия, Ужасы
Купить билет
Эверест
Эверест
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Урфин Джюс возвращается
Урфин Джюс возвращается
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Алла Пугачева. Тот самый концерт
Алла Пугачева. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Арахисовый Сокол
Арахисовый Сокол
Приключение, Комедия, Драма
Купить билет
Гемини
Гемини
Боевик, Триллер, Фантастика
Купить билет
Сельма в Городе Призраков
Сельма в Городе Призраков
Мультфильм, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Три секунды
Три секунды
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Девушки бывают разные
Девушки бывают разные
Приключение, Комедия
Купить билет
Поменяться местами
Поменяться местами
Фэнтези, Мелодрама, Ромком
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!
Мультфильм
Купить билет
Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Они
Они
Триллер, Ужасы
Купить билет
Оно-2
Оно-2
Ужасы
Купить билет
Портрет девушки в огне
Портрет девушки в огне
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Тайна печати дракона
Тайна печати дракона
Приключение, Фэнтези
Купить билет

Как российские телезвезды издеваются над Гузеевой 

Рамблер 5 часов назад
Бессменная ведущая передачи "Давай поженимся!" Лариса Гузеева отличается от остальных телезвезд своей яркой индивидуальностью, смелостью и острым языком. Мнения зрителяй о ней обычно разнятся. Некоторые уверены, что она мудрая женщина с неспокойным нравом, а остальные считают ее дерзкие высказывания в эфире глупыми и нетактичными.
Но вот как относятся к Гузеевой коллеги? Как выяснил "Рамблер", в последнее в мире шоу-бизнеса вдруг начался троллинг в отношении женщины — над ней шутят и даже издеваются.
Так, звезда Comedy club Гарик Харламов уже не первый месяц "воюет" с Гузеевой. В начале он просто опубликовал в своем Instagram отрывок из культового мультфильма «Зима в Простоквашино», наложив под него голос Ларисы Гузеевой. Получилось, что мультик сопровождает нецензурная брань Гузеевой.
Напомним, незадолго до этого в Сети шумно обсуждали передачу, где Лариса произносит неприличное слово на свой манер. Это слово стали использовать и сами пользователи.
Конечно, ролик Харламова набрал бешеную популярность в Сети, но звезду ТНТ стали обвинять в деградации. И это не остановило юмориста. Через некоторое время он снова слил в Сеть насмешливый ролик. На этот раз та же нецензурная фраза Гузеевой сопровождала картину "Бесприданница", в которой она когда-то снималась.
Известный комик не успокоился и еще долго публиковал в соцсетях подобные ролики, высмеивающие звезду Первого канала. Причем телезвезды Семен Слепаков и Михаил Галустян юмор товарища оценили и оставили под роликами одобрительные комментарии.
Троллинг Харламова продолжил и Максим Галкин. На днях он опубликовал в своих соцсетях видео, на котором Гузеева пытается записать ролик для Youtube-канала своей передачи. Однако у актрисы никак не получается записать удачный дубль. Она то сбивается, то нервничает, то смеется.
"Еще раз. Давайте сделаем чуток мягче, побыстрее. Просто я устала, не знаю, что мне уже делать. Все, пишем чистовое, пишу. Что вы меня заикаться заставляете? Попробуйте только выложить кто-нибудь на Ютуб. Не забудьте подписаться, чтобы увидеть новые выпуски", — говорит раздраженная Гузеева.
Конечно, ролик, который Гузеева запрещала публиковать, моментально вызвал реакцию в Сети. А Галкин еще и обратился в своей публикации к Харламову.
"Как ты мог это пропустить?", — написал пародист, намекая на то, что Харламов не должен был упускать возможности снова посмеяться над Гузеевой.
Комментарии2 
Теги:
ТВ , Видео , Бесприданница , Гарик Харламов , Михаил Галустян , Семен Слепаков , Лариса Гузеева , Максим Галкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За что в Эрмитаже невзлюбили «Бандитский Петербург»
За что в Эрмитаже невзлюбили «Бандитский Петербург»2
Легендарные роли, прославившие советских актеров
Легендарные роли, прославившие советских актеров1
Песню «Тату» исполнили в зарубежной версии «Голоса»
Песню «Тату» исполнили в зарубежной версии «Голоса»3
Как «Морозко» стал знаковым фильмом в Чехии
Как «Морозко» стал знаковым фильмом в Чехии3
Кто стоит за созданием культовых сериалов
Кто стоит за созданием культовых сериалов
Видео
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
03:20
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
Фильмы
Легендарные роли, прославившие советских актеров
05:46
Легендарные роли, прославившие советских актеров
Актеры
Рудова поскандалила с Малаховым из-за «Рынка шкур»
00:43
Рудова поскандалила с Малаховым из-за «Рынка шкур»
ТВ
«Спас» анонсировал реалити-шоу о жизни в монастыре
00:49
«Спас» анонсировал реалити-шоу о жизни в монастыре
ТВ
Чем сейчас занимается Елена Воробей
00:58
Чем сейчас занимается Елена Воробей
ТВ
Актёры «Интердевочки», которых забрала смерть
02:29
Актёры «Интердевочки», которых забрала смерть
Актеры
Чем на самом деле закончились популярные фильмы
10:45
Чем на самом деле закончились популярные фильмы
Фильмы
Самые пародируемые персонажи кино
09:29
Самые пародируемые персонажи кино
Фильмы
Какой была жизнь Валерия Носика
05:20
Какой была жизнь Валерия Носика
Актеры
Судьба актеров из фильма «Гордость и предубеждение»
11:43
Судьба актеров из фильма «Гордость и предубеждение»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение