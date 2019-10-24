Выяснилось, почему шоу Малахова не выпустили в эфир

Как сообщал ранее "Рамблер" шоу о Андрея Малахова «Прямой эфир» о прорыве дамбы в Красноярском крае и последующей гибели людей должно было выйти в эфир. Однако стало известно, что в самом Красноярском крае программа так и нее вышла.
СМИ сообщили со ссылкой на представителей телеканала "Россия 1", что на самом деле и на передачу и не планировали выпускать в эфир в центральной части России и на Урале. Шоу должно юыло выйти только в Сибири и на Дальнем Востоке.
«Это нередкая практика для программы Андрея Малахова. Мы ничего не снимали с эфира», — отметили в пресс-службе.
Ранее "Рамблер" сообщал имя нового ведущего программы "Пусть говорят", которую долгие годы вел Малахов.