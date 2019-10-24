Фадеев назвал причину ухода из «Голос. Дети»

Продюсер Максим Фадеев раскрыл причины своего ухода из популярного шоу «Голос. Дети», где был наставником. Об этом он рассказал в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

По словам продюсера, никаких проблем с организаторами шоу у него не возникало, но вот с родителями участников то и дело возникали недопонимания.

«Родители, конечно, портят впечатления о своих детях. Как только они видят, что за их ребенка проголосовали, то прибегают к членам жюри и буквально выкручивают руки. Истерики постоянные. В итоге ты живешь не в том, чтобы помогать, а в том, чтобы работать психотерапевтом. Мне это надоело», — признался Фадеев.

Продюсер считает, что родители не могут справиться со своими амбициями, которые им хочется реализовать через ребенка.

«Отец или мать самореализовываются за счет ребёнка. Эти примеры всегда очень печальные», — считает бывший наставник популярного шоу.

При этом он уверен, что дети-участники на самом деле уже сформировавшиеся личности и не стоит разговаривать с ними как с детьми.