«Слабое звено» возвращается на экраны

Популярное шоу "Слабое звено" вновь вернется на российские экраны. За новым сезоном телевикторины можно будет следить на канале МИР.

В начале 00-х на протяжении пяти лет ведущей шоу была Мария Киселева — трижды олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и дважды чемпионка мира. Продюсер шоу Андрей Могирев пообещал, что Киселева вернется в шоу:

"Ведь шоу не только про вопросы и ответы, а также про взаимоотношения между людьми. Поэтому мы очень хотели, чтобы именно Мария вела это шоу, и она дала добро, согласилась".

Новый сезон программы выйдет на экраны в феврале 2020 года.