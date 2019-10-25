Как россиянин засудил «Битву экстрасенсов»

Популярное российское шоу "Битва экстрасенсов" не раз оказывалось в центре скандалов. Зрители до сих пор не могут определиться, верить волшебству, которое происходит в эфире передачи, или же быть уверенными, что все это "постановка".

В Сети пытаются разоблачить самых популярных магов "Битвы", но тем временем сами участники, которые обращались в шоу за помощью, не всегда довольны результатом.

Так, недавно СМИ сообщили, что один из участников программы начал с "Битвой" официальные "разборки".

Оказалось, что еще в 2013 году житель Череповца Роман Ксенофонтов обращался за помощью к теле-экстрасенсам. Он просил найти свою пропавшую супругу.

Экстрасенсы обещали помочь, только вот в ходе записи шоу-расследования виноватым оказался сам Ксенофонтов. Маги почувствовали "темное прошлое" мужчины и решили, что Роман сам похитил свою жену.

Естесственно, передачу показали на всю страну, и те, кто поверил экстрасенсам, были уверены, что Ксенофонтов — маньяк.

Мужчине, конечно, такой приговор не понравился, потому как он утверждает, что никак не участвовал в похищении собственной жены. Есдинственным выходом для него стало обращение в суд.

Роман потребовал компенсацию в размере 5 миллионов рублей. Тяжбы проходили несколько лет, но на днях суд принял решение, снизив желаемую сумму в 1000 раз. Так, мужчине удалось отсудить у "Битвы экстрасенсов" лишь компенсацию размером в 5 тысяч рублей.