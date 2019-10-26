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Рудова поскандалила с Малаховым из-за «Рынка шкур» 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Рудова поскандалила с Малаховым из-за «Рынка шкур»
Фото: @rudovanata
Актриса Наталья Рудова в Instagram разразилась гневным постом в адрес телеведущего программы «Прямой эфир» Андрея Малахова. Она заявила, что вынуждена написать пост позора для людей, работающих на федеральном канале. Как она сказала, никто не думает о поруганной чести человека и о последствиях неправды, которая льется с экранов телевизоров. View this post on Instagram
Как сказала Рудова, ради рейтингов Андрей Малахов готов на откровенное вранье в своей программе.
«Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдопаблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят», — заявила Наталья Рудова.
Актриса отметила, что на законодательном уровне к авторам программы придраться не получится. Сама она заметила, что всего добилась сама в этой жизни. Без помощи влиятельных людей. Также она сказала, что Малахов в свое время после выхода сериала «Татьянин день» хотел познакомить ее с олигархом, но она отказалась. Также Рудова отметила, что больше никогда не подаст руки Малахову и не поздоровается с ним. То, что делает он в своей программе она считает позором.
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Теги:
ТВ , Наталья Рудова , Андрей Малахов
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