Рудова поскандалила с Малаховым из-за «Рынка шкур»

Актриса Наталья Рудова в Instagram разразилась гневным постом в адрес телеведущего программы «Прямой эфир» Андрея Малахова . Она заявила, что вынуждена написать пост позора для людей, работающих на федеральном канале. Как она сказала, никто не думает о поруганной чести человека и о последствиях неправды, которая льется с экранов телевизоров. View this post on Instagram

Как сказала Рудова, ради рейтингов Андрей Малахов готов на откровенное вранье в своей программе.

«Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдопаблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят», — заявила Наталья Рудова.

Актриса отметила, что на законодательном уровне к авторам программы придраться не получится. Сама она заметила, что всего добилась сама в этой жизни. Без помощи влиятельных людей. Также она сказала, что Малахов в свое время после выхода сериала «Татьянин день» хотел познакомить ее с олигархом, но она отказалась. Также Рудова отметила, что больше никогда не подаст руки Малахову и не поздоровается с ним. То, что делает он в своей программе она считает позором.