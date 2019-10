Песню «Тату» исполнила участница зарубежной версии шоу «Голос»

Участница зарубежного шоу "Голос" исполнила песню группы "Тату". Немецкая артистка Аманда Брага спела композицию "All the things she said".

Она вышла на слепое прослушивание с гитарой и сыграла акустическую версию этой песни. Напомним, английская песня группы "Тату" является аналоговой версией трека под названием "Я сошла с ума".

Как только в зале послышался узнаваемый мотив, зрители тут же начали аплодировать и поддерживать участницу.

Аманда покорила публику своей необычной и очень чувственной манерой исполнения, поэтому смогла восхитить судей телешоу.

Артистку выбрал в свою команду один из четырех наставников.