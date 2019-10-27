Участница зарубежного шоу "Голос" исполнила песню группы "Тату". Немецкая артистка Аманда Брага спела композицию "All the things she said".
Она вышла на слепое прослушивание с гитарой и сыграла акустическую версию этой песни. Напомним, английская песня группы "Тату" является аналоговой версией трека под названием "Я сошла с ума".
Как только в зале послышался узнаваемый мотив, зрители тут же начали аплодировать и поддерживать участницу.
Аманда покорила публику своей необычной и очень чувственной манерой исполнения, поэтому смогла восхитить судей телешоу.
Артистку выбрал в свою команду один из четырех наставников.
Ранее "Рамблер" писал, что продюсер Максим Фадеев раскрыл причины своего ухода из популярного шоу "Голос. Дети".