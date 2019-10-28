Россияне могут остаться без телевещания

«Останкино» предупредило о возможных сбоях в телевещании

Телецентр "Останкино" потерял почти треть своих доходов из-за задолженности со стороны Первого канала, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора телецентра Михаила Шубина. Шубин распространил видеосообщение, в котором обратился к сотрудникам "Останкино". Финансовые трудности, вызванные долгами Первого канала, могут вынудить телецентр продолжить сокращение штата, что приведет к техническим трудностям для телевещания. Возможные сбои в вещании грозят таким каналам, как НТВ, "Матч ТВ", "Общественное телевидение России" (ОТР) и Первый канал.

Директор телецентра отметил, что сдача в аренду помещений телевизионного оборудования, а также трансляции сигнала каналов являются основными источниками дохода телецентра. Если за услуги телецентра телеканалы не будут расплачиваться, телецентру нечем будет платить зарплату сотрудникам, в том числе техническому персоналу, обслуживающему оборудование.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин , к которому обратились за комментарием журналисты РИА Новости, заявил, что правительство не допустит сбоев в телевещании. В свою очередь, пресс-служба Первого канала сообщила, что все долги будут погашены в соответствии с действующими договорами.

По сообщениям из телецентра, за последние два месяца в рамках оптимизации из телецентра уволили 200 человек.