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«Останкино» предупредило о возможных сбоях в телевещании 

Рамблер 5 часов назад
Россияне могут остаться без телевещания
Фото: depositphotos.com
Телецентр "Останкино" потерял почти треть своих доходов из-за задолженности со стороны Первого канала, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора телецентра Михаила Шубина. Шубин распространил видеосообщение, в котором обратился к сотрудникам "Останкино". Финансовые трудности, вызванные долгами Первого канала, могут вынудить телецентр продолжить сокращение штата, что приведет к техническим трудностям для телевещания. Возможные сбои в вещании грозят таким каналам, как НТВ, "Матч ТВ", "Общественное телевидение России" (ОТР) и Первый канал.
Директор телецентра отметил, что сдача в аренду помещений телевизионного оборудования, а также трансляции сигнала каналов являются основными источниками дохода телецентра. Если за услуги телецентра телеканалы не будут расплачиваться, телецентру нечем будет платить зарплату сотрудникам, в том числе техническому персоналу, обслуживающему оборудование.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, к которому обратились за комментарием журналисты РИА Новости, заявил, что правительство не допустит сбоев в телевещании. В свою очередь, пресс-служба Первого канала сообщила, что все долги будут погашены в соответствии с действующими договорами.
По сообщениям из телецентра, за последние два месяца в рамках оптимизации из телецентра уволили 200 человек.
Ранее "Рамблер" рассказал, как россиянин засудил телешоу "Битва экстрасенсов".
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Комментарии 
Теги:
ТВ , Алексей Волин , Минкомсвязи РФ , ТТЦ "Останкино" , Ведомости , Общественное телевидение России , РИА Новости , НТВ
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