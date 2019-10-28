Самые популярные евреи-телеведущие на российском телевидении

На российском телевидении нет проблем с талантливыми телеведущими. Как выяснил "Рамблер", многих популярных на отчественном ТВ фигур связывает происхождение. Так, целый список ярких харизматичных российских телеведущих на самом деле евреи.

Один из самых очевидных евреев на нашем телевидении — Иван Ургант . Являясь бессменным ведущем собственного вечернего шоу на Первом канале, Ургант входит в списки самых популярных русских звезд. Ваню любят все. За его идеальное чувство юмора, харизматичную внешность и бесконечную доброту. Конечно, Ургант гордится своим происхождением и не забывает пошутить на эту тему.

Еще одна яркая представительница семитского народа — Ксения Собчак . О том, что у девушки еврейские корни, поговаривают уже давно, однако Ксения не подтверждала эту информацию, пока не выступила на одной из конференций в синагоге.

"К нетерпимости по отношению к евреям я столкнулась еще с юных лет. Только весь негатив выливался на моего отца, который вообще был поляком. А на самом деле я еврейка по линии матери. ", — рассказала звезда.

Среди прекрасных представительниц еврейского народа на российском телевидении нельзя не отметить ведущую программы "Вести" Марию Ситтель , а известная ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая радовала своими особенным юмором не одно поколение зрителей.