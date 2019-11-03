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Ургант не простил: почему Антонио Бандерас раскритиковал русское шоу 

Рамблер 17 часов назад
Почему Антонио Бандерас раскритиковал русское шоу
Фото: Кадр из передачи "Вечерний Ургант"
Знаменитый голливудский актер Антонио Бандерас еще в 2011 году побывал на популярном тогда русском шоу "Прожекторперисхилтон" на Первом канале.
Известные ведущие Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Александр Цекало и Сергей Светлаков традиционно шутили в эфире своего шоу. Только теперь с приглашенной западной звездой. Казалось бы, шутки ведущих нравились и самому Бандерасу.
Только вот, как выяснил "Рамблер", через несколько лет на одном из вечерних американских шоу, Бандераса спросили о его опыте на русском телевидении. Оказалось, что актер посчитал юмористическую передачу странной.
"Они говорили по-русски. Имелось ввиду, что это будет смешно. Я вообще не понимал, о чем они говорят, но у меня в ухе был переводчик — женщина, которая должна была мне переводить. Но она говорила только: "Подождите, подождите!". И смеялась…", — рассказал Бандерас.
По всей видимости, Бандерас так и не понял русского юмора, но жизнь все-таки снова привела его в Россию. Теперь, спустя два года, актер встретил уже знакомого ведущего на шоу "Вечерний Ургант".
В этом выпуске Ургант попытался выяснить, почему же Бандерас оставил такой "отзыв" о передаче "Прожекторперисхилтон". И актер снова заявил, что это было "неинтервью".
"Я бывал на интервью в Австралии, Японии или Америке. Но я ничего не помню. А это "неинтервью" я запомнил, потому что вообще ничего не понимал в тот момент", — признался актер.
Ургант же пошутил, что именно поэтому "Прожектор" и закрылся. Кроме того, Ургант заявил, что теперь для удобства Бандераса с ним будет работать целых четыре серьезных переводчика.
"Они никогда не смеются и никогда не смеялись…", — сказал Иван.
Бандерасу такие шутки понравились и он, смеясь, продолжил отвечать на вопросы ведущего.
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Комментарии2 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
ТВ , Антонио Бандерас , Иван Ургант , Сергей Светлаков , Гарик Мартиросян , Александр Цекало
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