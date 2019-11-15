Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Компания Warner Bros. представила новый логотип
Компания Warner Bros. представила новый логотип
Фильмы
Киану Ривз исполнит роль разумного растения
Киану Ривз исполнит роль разумного растения
Актеры
Смерть Цоя не мешает Уткину взять у него интервью
Смерть Цоя не мешает Уткину взять у него интервью
ТВ
Как роман Кинга экранизировали за один доллар
Как роман Кинга экранизировали за один доллар
Фильмы
Грех
Грех
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Ford против Ferrari
Ford против Ferrari
Биография, Драма, Спортивный
Купить билет
Ангелы Чарли
Ангелы Чарли
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Текст
Текст
Триллер, Драма
Купить билет
Доктор Сон
Доктор Сон
Ужасы
Купить билет
Верность
Верность
Драма
Купить билет
Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Мидуэй
Мидуэй
Боевик, Исторический, Драма
Купить билет
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Хороший лжец
Хороший лжец
Драма
Купить билет
Семейка Аддамс
Семейка Аддамс
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Джокер
Джокер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Во всё тяжкое
Во всё тяжкое
Трагикомедия
Купить билет
Стражи Арктики
Стражи Арктики
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Девятая
Девятая
Исторический, Приключение, Триллер
Купить билет
Дитя погоды
Дитя погоды
Мультфильм, Фэнтези, Драма
Купить билет
Идеальный пациент
Идеальный пациент
Триллер
Купить билет
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Комедия, Ужасы
Купить билет

Бузова планируют представить Россию на Евровидении 

Рамблер 6 часов назад
Во время одного из своих недавних концертов Ольга Бузова заявила, что отправится на "Евровидение" представлять Россию. Видеозапись с речью певицы опубликовал Telegram-канал Super.ru.
Бузова рассказала о своих амбициях перед исполнением англоязычной песни, которую была выпущена в 2017 году. Певица заверила фанатов, что продолжит выпускать треки на английском языке:
«Следующую песню на английском я буду петь на Евровидении».
Действительно ли Бузова поедет на главный песенный конкурс Европы в 2020 году от России, пока неизвестно.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Бузова поддержала тестирование школьников на наркотики. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
ТВ , Видео , Ольга Бузова , Super.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Компания Warner Bros. представила новый логотип
Компания Warner Bros. представила новый логотип
Киану Ривз исполнит роль разумного растения
Киану Ривз исполнит роль разумного растения
Смерть Цоя не мешает Уткину взять у него интервью
Смерть Цоя не мешает Уткину взять у него интервью 6
Как роман Кинга экранизировали за один доллар
Как роман Кинга экранизировали за один доллар
Советские кинозвезды, уходившие в нищете
Советские кинозвезды, уходившие в нищете 2
Видео
«Стал замечать свинцовые мерзости»
01:46
«Стал замечать свинцовые мерзости»
ТВ Другое
С эфира сняли передачу Малахова о Киселевске
00:50
С эфира сняли передачу Малахова о Киселевске
ТВ
Феминистки бойкотировали новый фильм Полански
00:31
Феминистки бойкотировали новый фильм Полански
Фильмы
Никулин мечтал о серьезном, а ему давали роли шутов
04:29
Никулин мечтал о серьезном, а ему давали роли шутов
Актеры
Каких артистов открыл Александр Митта
44:10
Каких артистов открыл Александр Митта
Актеры
Как прожил жизнь экранный Григорий Мелехов
04:37
Как прожил жизнь экранный Григорий Мелехов
Актеры Фильмы
Неудачные дубли, сделавшие фильмы шедеврами
05:40
Неудачные дубли, сделавшие фильмы шедеврами
Фильмы Актеры
Самые ожидаемые новинки кино 2020 года
10:00
Самые ожидаемые новинки кино 2020 года
Фильмы
Что стало с Леночкой, которую переучивал Быков
02:58
Что стало с Леночкой, которую переучивал Быков
Актеры Фильмы
Советские кинозвезды, уходившие в нищете
44:05
Советские кинозвезды, уходившие в нищете
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение