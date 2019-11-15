Бузова планируют представить Россию на Евровидении

Во время одного из своих недавних концертов Ольга Бузова заявила, что отправится на "Евровидение" представлять Россию. Видеозапись с речью певицы опубликовал Telegram-канал Super.ru.

Бузова рассказала о своих амбициях перед исполнением англоязычной песни, которую была выпущена в 2017 году. Певица заверила фанатов, что продолжит выпускать треки на английском языке:

«Следующую песню на английском я буду петь на Евровидении».

Действительно ли Бузова поедет на главный песенный конкурс Европы в 2020 году от России, пока неизвестно.