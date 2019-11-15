«Союзмультфильм» выпустит продолжение «Ну, погоди!»

"Союзмультфильм" заявил о старте работы над новым циклом мультфильмов "Ну, погоди!"

Первая серия нового сезона о приключениях Волка и Зайца выйдет летом 2020 года.

Киностудия не впервые решается на перезапуск культового мультсериала. В 2018-м "Союзмультфильм" сообщил, что работает над созданием новых эпизодов "Простоквашино", а уже спустя год россиянам представили 3D-модели главных персонажей мультфильма.