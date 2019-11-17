Накануне Ольга Бузова давала концерт. Представляя одну из композиций, она объявила залу, что эту песню споет на английском языке на международном телевизионном музыкальном конкурсе "Евровидение". В СМИ немедленно распространилась информация, что Ольга Бузова будет выступать от России на следующем конкурсе, который пройдет Роттердаме с 12 по 16 мая следующего года.
Эти данные коротко и емко прокомментировал Юрий Аксюта, руководитель дирекции музыкального вещания Первого канала, его слова приводит РИА Новости:
"Это бред!"
Также Аксюта уточнил, что вопрос об участии Ольги Бузовой в "Евровидении" даже не рассматривался.
В то же время продюсер Андрей Разин считает, что Бузова популярна не только в России, но и зарубежом, а кроме того опасается, что запоет Ксения Собчак.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Бузова жаждет покорить "Евровидение".