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Аксюта высказался о Бузовой на «Евровидении» 

Рамблер 8 часов назад
Накануне Ольга Бузова давала концерт. Представляя одну из композиций, она объявила залу, что эту песню споет на английском языке на международном телевизионном музыкальном конкурсе "Евровидение". В СМИ немедленно распространилась информация, что Ольга Бузова будет выступать от России на следующем конкурсе, который пройдет Роттердаме с 12 по 16 мая следующего года.
Эти данные коротко и емко прокомментировал Юрий Аксюта, руководитель дирекции музыкального вещания Первого канала, его слова приводит РИА Новости:
"Это бред!"
Также Аксюта уточнил, что вопрос об участии Ольги Бузовой в "Евровидении" даже не рассматривался.
В то же время продюсер Андрей Разин считает, что Бузова популярна не только в России, но и зарубежом, а кроме того опасается, что запоет Ксения Собчак.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Бузова жаждет покорить "Евровидение".
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ТВ , Видео , Андрей Разин , Юрий Аксюта , Ксения Собчак , Ольга Бузова , РИА Новости
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