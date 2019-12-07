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Откуда взялось лицо на заставке «ВИD» 

Рамблер 9 часов назад
Откуда взялось лицо на заставке «ВИD»
Фото: Кадр из видео
То страшное лицо телекомпании "ВИD", которое пугало всех без исключения детей, запомнилось многим. "Рамблер" узнал, как создавалась эта заставка, и почему она вышла такой устрашающей.
Для того, чтобы узнать историю создания заставки, нужно узнать историю телекомпании. Одним из основателей был Владислав Листьев. Вместе с другими деятелями ТВ они хотели создать что-то запоминающееся.
Вместе с Листьев над логотипом трудились Андрей Разбаш и Александр Любимов. В одном из интервью Любимов рассказывал, что создатели искали какой-то символ, похожий на зарубежного рычащего льва. В итоге они решили взять вдохновение из восточных реликвий. Тогда Разбаш поехал к будущей жене Листьева, которая на тот момент работала реставратором. В итоге он выбрал керамическую маску китайского философа Го Сяна. Он выглядит как обычный человек, но по преданию на голове у него была трехлапая жаба.
Государственный Музей Востока
Конечно саму маску использовать было нельзя, тогда в ход пошли компьютерные технологии. Тогда они были не так развиты, но создать графику из маски получилось. Маску немного подкорректировали и заставку пустили в эфир.
"Единственная проблема, что у этой маски были гигантские уши, как у Чебурашки. И мы чего-то сидели, смотрели на неё и думали: «Ну это какая-то лажа, какой-то страшный чебурашка», но уши отрезали на компьютере и сразу всё пошло", — говорил Александр Любимов.
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Комментарии 1 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
ТВ , Андрей Разбаш , Александр Любимов , Владислав Листьев
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