«Все трещали по швам»: экс-директор «Уральских пельменей» объяснил развал шоу

Экс-директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" рассказал о последних событиях в команде.

"Слава и Андрей — одни из самых талантливых участников шоу. Им стало тесно внутри коллектива. Наступила, так сказать, некая критическая ситуация, пошли ссоры. У меня, кстати, с ними нормальные отношения", — рассказал экс-директор.

Затем ведущая спросила его об уходе из коллектива Юлии Михалковой , которая фактически была лицом команды.