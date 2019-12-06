Экс-директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" рассказал о последних событиях в команде.
"Слава и Андрей — одни из самых талантливых участников шоу. Им стало тесно внутри коллектива. Наступила, так сказать, некая критическая ситуация, пошли ссоры. У меня, кстати, с ними нормальные отношения", — рассказал экс-директор.
Затем ведущая спросила его об уходе из коллектива Юлии Михалковой, которая фактически была лицом команды.
"Мы были все вместе двадцать лет. Ну все трещали по швам: «Биттлз», «АББА», «Куин», «Машина времени». Не знаю, связаны как-то перемены в команде, случившиеся после моего ухода или нет. Как только я ушёл, все стало меняться. Причем не в лучшую сторону. Я был клеем, который всех удерживал. Я сейчас не знаю даже, кто продюсер шоу. Юля просто не выдержала и ушла. Ушла в собственное плавание. Она созрела для новых проектов, готова к ним. Она просто захотела выйти и не обременять себя в сложившихся обстоятельствах", — объяснил Нетиевский.
Ранее "Рамблер" писал, как сама Михалкова объяснила свой уход из шоу.