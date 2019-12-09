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Что известно о молодой ассистентке Якубовича 

Рамблер 14 часов назад
Что известно о молодой ассистентке Якубовича
Фото: @rimma_offigicial
На протяжении многих лет Леонид Якубович — не единственный из команды "Поля чудес", кто регулярно появляется в кадре. "Рамблер" рассказывает об эффектной молодой ассистентке ведущего.
Девушкой, которая выносит призы и открывает буквы всегда мелькает в тени, но на самом деле, более 15 лет это делает один и тот же человек. Эту девушку зовут Римма Агафошина.
Большинство не знает это имя и фамилию, но все видели хотя бы один выпуск "Поля чудес" с участием Риммы. К тому же, на протяжении долгих лет девушка не была в такой сильной тени ведущего. Она рассказала, что у себя дома собрала маленький музей передачи. В нем хранятся письма от поклонников, признания в любви и небольшие подарки от зрителей.
@rimma_offigicial
На телеигру "Поле чудес" Агафошина попала неслучайно. До того, как стать ассистенткой Якубовича, она состояла в модельном агентстве Вячеслава Зайцева и работала в подтанцовке. Она целенаправленно пришла на кастинг и боролась за место ассистентки. Сама девушка уверена, что отобрали ее за умение улыбаться.
Известно, что модель замужем за бизнесменом Александром. однако подробности своей личной жизни она не раскрывает. Супруги воспитывают двоих детей.
Сейчас Римма продолжает участвовать в съемках программы. Однако в планах у девушки — самореализация в качестве мамы. Она растит двоих детей и хочет быть дизайнером одежды или интерьеров.
Видео дня. Сломанная карьера советской кинозвезды
Комментарии 7 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
ТВ , Леонид Якубович , Вячеслав Зайцев
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