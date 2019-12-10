Один из ведущих артистов шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Брекоткин поделился своим мнением о недавних переменах, затронувших всех участников. По словам актера, покинувший шоу директор — Сергей Нетиевский — был "хорошим генератором производственных идей", но, к сожалению, так сложилось, что дальнейшая совместная работа с ним стала невозможной.
Сейчас коллектив шоу обновляется. Еще один артист "Уральских пельменей" Сергей Ершов отметил, что шанс стать участником есть у каждого, надо приходить и пробовать. Об этом сообщает издание "Моменты".
Ранее "Рамблер" писал о том, как директор "Уральских пельменей" объяснил развал шоу.