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Россияне назвали лучший фильм, сериал и песню года 

Рамблер 4 часа назад
Пользователи популярной соцсети "Одноклассники" определились с выбором и назвали победителей ежегодной онлайн-премии "Самый ОК!". Как следует из данных пресс-релиза, всего было шесть номинаций — лучший фильм, сериал, шоу, хит, трансляция и блог.
Среди фильмов победил "Т-34", за ленту отдали свои голоса 59% участников голосования. Лучшим шоу признан "Голос. Дети" на Первом канале — 42% голосов. Из сериалов пользователям "Одноклассников" понравилась мистическая драма "Слепая" на ТВ-3, за нее проголосовали 35%. Самой интересной трансляцией зрители назвали бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье — 44% голосов. В номинации "Хит года" выиграла песня Артура Пирожкова "Зацепила" — 38% голосов. Лучшим блогом признан "Двое и алоэ", посвященный путешествиям, — 28%.
Ранее "Рамблер" писал, какие фильмы были признаны лучшими за последние 10 лет.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ТВ , Видео , Одноклассники , Слепой , Артур Пирожков , Хабиб Нурмагомедов
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