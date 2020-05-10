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Как в СССР появилась «АБВГДейка» 

Александра Нечаева 1 час назад
Как в СССР появилась «АБВГДейка»
Фото: Кадр из передачи “АБВГДейка”
Наверное, первая детская передача, которую вспомнят люди, жившие в СССР — это «АБВГДейка». Передача выходила с 1975 по 2020 годы, с перерывами, а состав актеров, принимавших в ней участие за этот период менялся несколько раз. О том, как появился этот проект на советском телевидении, рассказывает «Рамблер».
Детским передачам, которые шли по телевидению, в СССР уделяли особое внимание. Было важно следить за тем, чтобы подрастающее поколение формировалось в духе основных идей советского государства. Но вместе с тем передачи должны были быть интересными, познавательными, заставляющими думать. Но и экспериментировать в этой области позволялось несколько свободнее, чем, например, в тв-программах для взрослых. Кроме того, детские передачи могли быть максимально интересными при минимуме вложенных в них средств.
Автором идеи новой детской передачи, по сути, уроков в форме спектакля, был Эдуард Успенский. Он же придумал для нее запоминающееся название и написал сценарии первых десяти программ. Однако, существует мнение, что при создании передачи авторы взяли за основу уже известное на западе шоу «Улица Сезам». Правда, в США участниками проекта были куклы, а на советском ТВ их заменили клоуны, которые пришли учиться в телевизионную школу. Одной из таких «учениц» была первая советская клоунесса Ирина Асмус, изображавшая веселую Ириску, которая появилась в «АБВГДейке», правда, лишь в 1978 году.
Первый же состав клоунов-учеников выглядел так: Сеня (Семен Фарада), Таня (Татьяна Непомнящая), Саня (Александр Филиппенко) и Владимир Иванович (Владимир Точилин). «Руководила» взрослым учениками Татьяна Черняева. Она и была бессменной ведущей передачи на протяжении многих выпусков.
В разные годы состав учеников «АБВГДейки» обновлялся: одной из любимиц маленьких зрителей была уже упоминавшаяся Ириска, к ней присоединился Клепа (Виталий Довгань), Юра (Юрий Шамшадинов) и Левушкин (Владимир Левушкин). Они сели за парты телевизионной школы, сменив предыдущий состав после закрытия программы и последующего обновления схемок в 1978 году. К 1984 году из этого состава в «АБВГДейке остался лишь Клепа, остальных участников сменили другие персонажи.
В 1990 году „АБВГДейка“ была вновь закрыта. В 1994 году передачу снова вернули на ТВ, именно в это время в „АБВГДейке“ появился один из самых любимых персонажей детворы почтальон Печкин в исполнении Александра Вдовина, а учениками стали Клепа (Сергей Балабанов) и его брат Шурик (Александр Осипов). Обучала их письму и счету все та же Татьяна Черняева.
Современная версия „АБВГДейки“ вышла на экраны в 2002 году, состав учеников, разумеется, вновь поменялся. Обучающиеся в телевизионной школе менялись на протяжении последующих лет еще несколько раз. Лишь Татьяна Черняева оставалась в строю все эти годы, „дослужившись“ до роли директора школы. В январе 2020 года она же сообщила о закрытии „АБВГДейки“.
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Комментарии 1
ТВ , Александр Осипов , Александр Вдовин , Сергей Балабанов , Эдуард Успенский , Татьяна Черняева , Александр Филиппенко , Семен Фарада
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