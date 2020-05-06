Бузова поставила на место обнаглевших героев «Дома-2»

Реалити "Дом-2" уже давно синоним слова "скандал". Если первые участники были веселые и добрые ребята, то сейчас все приходят исключительно за славой. При это еще и жалуются на плохие условия на Острове Любви.

Это и возмутило телеведущую Ольгу Бузову . Скандал с участниками телестройки показали в одном из недавних выпусков. Сейчас почти все они живут на Сейшелах. Из-за запрета полетов многие из них задержались там дольше, чем хотели. Молодые люди начали жаловаться на отсутствие магазинов, возможности выехать. Еще и готовить и убирать теперь приходится самим.

После этих слов Бузова даже вскочила со своего места. Она начала кричать, что "звезды" совсем обнаглели. Живут в тепле, еду привозят, еще и зарплату получают. И как будто совсем забыли, как живут их соотечественники. Многие в студи поддержали Ольгу.

SM News

Участники давно жалуются, что их заставляют лететь на остров. А так как условия там райские, то хотелось бы отдыхать, а не работать. Многих зрителей такая позиция очень злит. Ведь далеко не все сейчас могут просто выйти погулять.

На Сейшелах есть море, солнце, продукты. Но участники даже убирать за собой не хотят. При это и желающих попасть на "Дом-2" заметно поубавилось. Никто не хочет там опозориться. Поэтом и зовут старых любимцев публики вроде Должанского и Меньшикова.