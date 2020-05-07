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Что смотреть по телевизору в День Победы 

Мира Маркина 14 часов назад
Что смотреть по телевизору в День Победы
Фото: Кадр из фильма "Крепкая броня"
Каждый год 9 мая огромная часть россиян собиралась у экранов телевизоров, чтобы посмотреть парад Победы и шествие "Бессмертного полка". Однако в этом году в связи с пандемией коронавируса парад был перенесен, а "Бессмертный полк" решили провести в онлайн-режиме.
Тем не менее телеканалы в День Победы планируют порадовать россиян премьерами сериалов о войне, легендарными советскими кинолентами и грандиозными концертами. О том, что смотреть 9 мая по телевизору, расскажет "Рамблер".
Специально к празднику Первый канал подготовил выпуск двух новых сериалов — "Крепкая броня" про любовь танкиста и медсестры в 1942 году, а также мини-сериал "Диверсант. Крым", премьера которого состоится 9 мая. Картина станет продолжением фильмов "Диверсант" (2004) и "Диверсант. Конец войны" (2006).
Вдобавок к этому Первый покажет знаменитые советские фильмы о войне, в числе которых "Летят журавли", "Офицеры", "В бой идут одни старики" и "Белорусский вокзал".
Если этих картин будет недостаточно, можно включить "Россию 1", где будут транслировать "Они сражались за Родину". Телеканал также покажет "Ржев" Игоря Копылова, "Т-34" Алексея Сидорова и представит драму "Солдатик".
Кроме того, 9 мая не обойдется без концертов. Так, на Первом канале покажут телевизионную версию большого театрализованного концертного вечера, приуроченного к 75-летию Победы, где выступят Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс и многие другие. На "России 1" можно будет послушать концерт Дмитрия Хворостовского "Песни военных лет", а на НТВ музыкальный спецпроект "Белые журавли. Квартирник в День Победы", в котором Евгений Маргулис и его друзья артисты соберутся все вместе, чтобы спеть военные песни.
Видео дня. Раскрыта тайна сюжетной дыры в «Назад в будущее»
Комментарии 1
ТВ , Офицеры , Летят журавли , Они сражались за Родину , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Игорь Копылов , Алексей Сидоров , Лев Лещенко , Дмитрий Хворостовский , Евгений Маргулис , Олег Газманов , НТВ
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