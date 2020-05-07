Что смотреть по телевизору в День Победы 

Каждый год 9 мая огромная часть россиян собиралась у экранов телевизоров, чтобы посмотреть парад Победы и шествие "Бессмертного полка". Однако в этом году в связи с пандемией коронавируса парад был перенесен, а "Бессмертный полк" решили провести в онлайн-режиме.

Тем не менее телеканалы в День Победы планируют порадовать россиян премьерами сериалов о войне, легендарными советскими кинолентами и грандиозными концертами. О том, что смотреть 9 мая по телевизору, расскажет "Рамблер".

Специально к празднику Первый канал подготовил выпуск двух новых сериалов — "Крепкая броня" про любовь танкиста и медсестры в 1942 году, а также мини-сериал "Диверсант. Крым", премьера которого состоится 9 мая. Картина станет продолжением фильмов "Диверсант" (2004) и "Диверсант. Конец войны" (2006).