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Шоу «Голос» перешло на удаленку из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Шоу «Голос» перешло на удаленку из-за коронавируса
Фото: Lenta.ru
Американская версия шоу «Голос» (The Voice) сменила формат из-за распространения коронавируса. Проект перешел на удаленку: в эфир телеканала NBC вышел выпуск, в котором участники выступали из дома. Об этом пишет USA Today.
Трансляция открылась акустическим номером музыканта Джеймса Тейлора (James Taylor), после чего песни исполнили 17 полуфиналистов сезона. Выступления в условиях карантина были записаны заранее. Отмечается, что ранее в таком же формате прошел «исторический» выпуск шоу «Американский идол» (American Idol).
Из-за угроза пандемии коронавируса многие тележурналисты начали работать из дома. Во время таких включений часто происходят курьезные ситуации. Так, в апреле иcпанский журналист Альфонсо Мерлос (Alfonso Merlos) попал в скандал из-за того, что вышел в прямой эфир, а на заднем плане на несколько секунд появилась его полуголая коллега, телеведущая Алексия Ривас (Alexia Rivas). При этом было известно, что Мерлос находится в отношениях с другой девушкой.
Корреспондент ABC Уилл Рив также в апреле появился без штанов во время трансляции популярной в США телепередачи «Доброе утро, Америка». А репортерша американского телеканала KCRA 3 Мелинда Меза (Melinda Meza) вышла в эфир из ванной своего дома и случайно засняла голого мужа.
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ТВ , Другое , Джеймс Тейлор , USA Today , телеканал NBC , телеканал АВС
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