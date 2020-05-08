Чипы и цензура: почему шоу Михалкова сняли с эфира

Никиту Михалкова знают, как одного из самых титулованных и талантливых современных режиссеров в РФ. Однако последняя его работа стала предметом шумных обсуждений в Сети, а у самого Михалкова даже возникли серьезные разногласия с каналом. "Рамблер" попытался в этом разобраться.

Сумасшедший миллиардер или странности режиссера

Так, у Никиты Михалкова есть своя программа "Бесогон ТВ" на канале "Россия 24". В последнем ее выпуске под названием "У кого в кармане государство?" режиссер высказал свое мнение о "чипировании" — популярная в Сети теория о том, что вирус придуман для последующей чипизации населения с помощью "вакцины".

В скандальном выпуске Михалков рассказал, что программу по чипированию на самом деле запустил американский миллиардер Билл Гейтс , мечтающий добиться "сокращения населения" в мире. По мнению Михалкова, под видом прививки людям собираются вводить чипы, с помощью которых можно будет ими управлять.

При этом режиссер ссылается на "системы криптовалюты, использующей данные активности тела". Так, по его словам, чипированный человек будет выполнять заданные условия и получать за это "криптобонусы".

Стоит отметить, что у подобных теорий заговора в Сети есть довольно много последователей. Многие уверены, что за заговором стоит именно Гейтс, потому что он еще несколько лет назад заявлял об опасности вирусов в будущем, а сейчас его фонд занимается разработкой вакцины. При этом он не раз высказывал идею о необходимом сокращении населения. Так, люди считают, что в скором времени миллиардер создаст вакцину от коронавируса.

Куда делся выпуск

Несмотря на то, что некоторые нашли в программе Михалкова какое-то зерно логики, каналу ВГТРК, по мнению режиссера, такой смелый выпуск не понравился.

Так, Михалков заявил, что программу фактически после первого показа сняли с эфира.

"В пятницу [1 мая] вышли два сеанса, и после этого мне руководство ВГТРК сообщило, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет. То есть, грубо говоря, передача снята с эфира", — заявил режиссер.

Все это Михалков назвал "чистой воды цензурой".

Однако по словам режиссера, его программу все-таки повторили, но без предупреждения и в то время, в которое ее может посмотреть не так много людей — в 23:00 1 мая и затем в 3 часа утра, когда в одной части РФ "уже спят", а в другой — "еще спят". Он считает, это было сделано каналом "в надежде, что ее посмотрят как можно меньше людей".

При этом Михалков отмечает, что делает программу исключительно за свой счет, чтобы сохранить независимость.