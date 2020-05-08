Телеведущую пристыдили за слишком глубокое декольте

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Британская телеведущая Аманда Холден появилась на семейном телешоу в слишком откровенном, по мнению зрителей, наряде. О реакции поклонников проекта сообщает The Sun.

Восьмого мая 49-летняя женщина продемонстрировала во время британского телешоу The One Show длинное розовое платье с цветочным принтом и глубоким декольте, которое слегка обнажило ее грудь. Также наряд предусматривал высокий разрез, оголивший ногу звезды.

Кадр из The One Show

Зрители шоу пристыдили Холден в соцсетях за такую одежду:

«Почему Аманде Холден позволили прийти на семейное шоу в таком вульгарном платье?!»,

«Это не то место, где надо показывать свою сексуальность, Аманда. Гадость»,