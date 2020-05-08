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Телеведущую пристыдили за слишком глубокое декольте в эфире семейного шоу 

Мария Сергеева 4 часа назад
Телеведущую пристыдили за слишком глубокое декольте
Фото: @noholdenback
Британская телеведущая Аманда Холден появилась на семейном телешоу в слишком откровенном, по мнению зрителей, наряде. О реакции поклонников проекта сообщает The Sun.
Восьмого мая 49-летняя женщина продемонстрировала во время британского телешоу The One Show длинное розовое платье с цветочным принтом и глубоким декольте, которое слегка обнажило ее грудь. Также наряд предусматривал высокий разрез, оголивший ногу звезды.
Кадр из The One Show
Зрители шоу пристыдили Холден в соцсетях за такую одежду:
«Почему Аманде Холден позволили прийти на семейное шоу в таком вульгарном платье?!»,
«Это не то место, где надо показывать свою сексуальность, Аманда. Гадость»,
«Мы ужинали с детьми и увидели этот неуместный наряд. Скажите Холден, чтобы она спрятала свою грудь» — реагировали пользователи Twitter.
Ранее "Рамблер" писал о самой интеллектуальной актрисе «взрослого жанра».
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ТВ , Аманда Холден
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