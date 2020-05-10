Группа Little Big, которая в этом году должна была представлять Россию на международном конкурсе Евровидение, готова в следующем году снова поехать на конкурс, если поступит соответствующее предложение, рассказали участники коллектива в интервью блогеру NikkieTutorials, которое размещено на Youtube-канале Евровидения.

"Я скажу так: если нас позовут … еще раз дадут нам шанс поучаствовать, это будет хорошо. Если нет — то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы … не для того, чтобы доказать себе что-то. А для того, чтобы всем вместе провести крутой конкурс. В России очень много достойных ребят", — поделился лидер группы Илья Прусикин.

Участники коллектива также рассказали, что были разочарованы отменой конкурса.

"Это можно назвать разочарованием, потому что это действительно мировое событие… Мы были разочарованы, очень разочарованы. Это было прям обидно", — заключил Прусикин.