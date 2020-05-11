Участница «Холостяка» закатила истерику на съмках

Участница шоу «Холостяк» Лиза Адаменко устроила истерику на съёмках очередной серии. Главный герой реалити Антон Криворотов в этот раз встречался с родителями финалисток.

Сам главный герой заявил, что ему больше всего хотелось пообщаться с родителями Лизы и спросить, как они могли позволить молоденькой девушке выйти замуж за взрослого мужчину. Он увидел заботливых и очень любящих родителей, которые всерьёз интересовались его отношением к своей дочери, пишет StarHit.

Перед церемонией роз стоматолог ещё раз попытался объясниться с Лизой, и она напрямую спросила его о любви. Ничего вразумительного главный герой шоу не ответил, но всем финалисткам дал шанс ещё раз проявить себя и никого не выгнал.

Этот поступок вынудил Адаменко заплакать, спрятаться в подсобке, ругаться и истерить.

Прямо сейчас отправь меня домой и тусуйся со своими тёлками. Если я не выигрываю этот проект, мне нет смысла быть здесь и страдать ещё сильнее,

— требовала девушка.

После этого Криворотов обратил на неё внимание, и уже в анонсе следующей серии Адаменко уютно воркует с его родителями о жизни и своих чувствах.