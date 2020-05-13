Самые провальные выходки Малышевой в эфире 

Популярная российская телеведущая и врач Елена Малышева уже долгие годы учит страну жить здорово в рамках одноименной телепередачи.

Обычно Малышева рассказывает о болезнях крайне красочно и предпочитает наглядно изображать вирусы, органы и бактерии. Ее коллеги в костюмах выходят к камерам и активно взаимодействуют с ошарашенной аудиторией.

При этом некоторые ее идеи вызывали у зрителей и смех, и бесконечное удивление. "Рамблер" отыскал кадры с эфиров, которые "ушли в народ" и надолго запомнились россиянам.