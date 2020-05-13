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Самые провальные выходки Малышевой в эфире 

Диана Товсепова 8 часов назад
Популярная российская телеведущая и врач Елена Малышева уже долгие годы учит страну жить здорово в рамках одноименной телепередачи.
Обычно Малышева рассказывает о болезнях крайне красочно и предпочитает наглядно изображать вирусы, органы и бактерии. Ее коллеги в костюмах выходят к камерам и активно взаимодействуют с ошарашенной аудиторией.
При этом некоторые ее идеи вызывали у зрителей и смех, и бесконечное удивление. "Рамблер" отыскал кадры с эфиров, которые "ушли в народ" и надолго запомнились россиянам.
Видео дня. Российские актрисы, внезапно пропавшие с экранов
ТВ , Фото , Елена Малышева
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