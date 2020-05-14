Участник британской версии телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Эндрю Таунсли правильно ответил на финальный вопрос, однако не получил выигрыша из-за своей неуверенности. Об этом сообщает Mirror.

Правильный ответ на решающий вопрос принес бы герою миллион фунтов стерлингов (порядка 90 млн рублей). От мужчины требовалось назвать первые в истории мотоциклетные гонки. Таунсли воспользовался подсказкой "звонок другу", однако приятель не смог ему помочь. Поэтому Эндрю просто завершил игру, забрав 500 тысяч фунтов стерлингов.

В конце ведущий спросил у участника, какой бы он выбрал вариант в случае продолжения игры, на что мужчина сказал: "Isle of Man TT". Ответ оказался правильным.