«Меня пугает то, что может сделать вирус» 

Телевидение адаптируется к реальности, которую ему предлагает коронавирус, и это приводит к открытию новых форматов и возврату старых. Крис Куомо (Chris Cuomo), ведущий собственного шоу на американском канале CNN, весной 2020 года суперпопулярен в США благодаря интервью, героем которых стал его брат — губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo). В ироничных эфирах родственники обсуждали ситуацию в Нью-Йорке, без стеснения выставляя на всеобщее обозрение личные отношения. В апреле Крис, сам того не ожидая, стал героем настоящего реалити-шоу: журналист заразился коронавирусом и изолировался в подвале своего дома, продолжив работать и собирать миллионы зрителей у экранов. «Лента.ру» — о том, как и почему шоу Куомо, или, как говорят в Америке, братьев Куомо, завоевало любовь американцев.

— Знаешь, не важно, как много у тебя работы. У тебя всегда должно быть время позвонить маме. Ей важно услышать тебя, — говорит Крис, глядя на брата Эндрю, с которым общается по видеосвязи.

— Да, я звонил маме, — уверяет Эндрю. — Она, кстати, сказала, что я всегда был любимым сыном…

— Не могла она такого сказать.

— … и хорошие новости! Она также сказала, что ты был вторым любимым сыном в семье.

Кажется, все родные братья шутят примерно так. Но братья Крис и Эндрю Куомо весной 2020 года делают это регулярно и в прямом эфире. Дело в том, что Крис — ведущий праймового шоу на американском телеканале CNN, а Эндрю, его регулярный гость, — губернатор штата Нью-Йорк, ставшего эпицентром распространения коронавируса.

Да, и мальчиков в семье Куомо только двое.

Разные стороны монеты

Марио Куомо, отец Криса и Эндрю, был губернатором штата Нью-Йорк больше десяти лет — с 1983 по 1994-й. Член Демократической партии США , Куомо-старший в 70-х дважды проиграл выборы, а первую успешную кампанию провел уже бок о бок со старшим сыном Эндрю: тот был советником избирательного штаба отца. После победы на выборах в 1983-м он остался в команде Марио советником и работал за символический доллар в год. На время уйдя в частную юридическую компанию, Эндрю Куомо еще в 1990-х вернулся в политику, работал министром в администрации Билла Клинтона , был избран Генеральным прокурором Нью-Йорка (при поддержке уже Барака Обамы ), а в 2010-м стал потомственным губернатором — пост, ранее принадлежавший отцу, Эндрю беспрерывно занимает уже десять лет.

Крис же никогда не лез в политику. Он получил серьезное юридическое образование, но нашел себя в журналистике: экстраверт, красавчик (в 1997-м вошел в список самых красивых людей по версии журнала People) Куомо органично смотрелся на телевидении, а серьезный академический и жизненный (или семейный) бэкграунд позволил ему стать одним из ведущих политических комментаторов и аналитиков. Он работал репортером срочных новостей на крупнейших американских каналах CNBC, MSNBC и ABC, освещал природные катастрофы и стрельбу в школах, торговлю героином и терроризм. На CNN в 2013-м Криса пригласили вести утреннюю новостную программу, а два года назад он стал праймовым ведущим: с марта 2018-го на CNN выходит Cuomo PrimeTime — общественно-политическая передача, в которой ведущий каждый будний день в течение часа интервьюирует гостей и высказывает свое мнение по локальным и глобальным вопросам, обычно делая это неприкрыто, резко, в лицо. Особенно достается нынешнему правительству во главе с Дональдом Трампом : по выражению колумниста The New York Times, Куомо «чертовски бешеный» по отношению к президенту.

@nygovcuomo

Эндрю Куомо

Интервьюировать брата Крис попробовал давно — еще в 2013-м, но момент для этого был подобран максимально неудачный. Губернатор Куомо включился в эфир утреннего новостного шоу после крушения пассажирского поезда, в результате которого погибли четыре человека. Руководство CNN ожидаемо столкнулось с недовольством со стороны зрителей и журналистов, которые задались вопросом об этической стороне таких братских бесед о катастрофе. В итоге Крис получил указание: больше никаких интервью с братом-губернатором. В следующие несколько лет он сидел молча в кадре, в то время как его коллеги опрашивали губернатора.

Весной этого года Эндрю Куомо — глава штата, где ситуация с коронавирусом развивается драматически. Куомо стал лицом борьбы с инфекцией и существенно повысил собственный рейтинг: помогли практически ежедневные брифинги, во время которых он приводит последние данные, рассказывает о нововведениях, напрямую или метафорично объясняет, что нужно делать и как защитить себя и родных. CNN имел очевидный выход на него. Так что правило «никаких интервью с братом-губернатором» для Криса Куомо перестало действовать в марте 2020-го: с того момента губернатор в эфире Cuomo PrimeTime регулярно анализирует эпидемиологическую, социальную и политическую ситуацию вместе с братом.

Дуэт ловко оперирует фактами и перемешивает их с шутками и байками, и именно такой формат приводит к позитивному отклику. На YouTube уже появились сотни вырезок из Cuomo PrimeTime, их же активно грузят и обсуждают в соцсетях — там уже появилось понятие Cuomo Brothers Show. Братья Куомо открыто делятся своими чувствами, обсуждают бытовые вопросы и серьезные, насущные темы, собирая миллионы просмотров и сотни благодарных комментариев как под видео, так и в Twitter.

Вопросов об этике и профессионализме Криса как журналиста особо не вставало. Почему так? Ведь Крис намеренно отказывается от какого-либо комментария о действиях брата, потому что, как он объяснял сам, видит в этом конфликт интересов. Некритичное отношение журналиста, никогда не стеснявшегося говорить жестко и даже грубо, к действиям губернатора штата с огромным числом заразившихся и умерших от коронавируса — что может провоцировать Twitter-судей сильнее?

История болезни

Сам Крис объяснил, что он не ведет себя как обычный журналист, разговаривающий с чиновником, — вместо этого концентрируется на личности старшего брата, на его чувствах, переживаниях, эмоциях, личных взглядах. Все это телеведущий пытается открыть для зрителей. «Хочу, чтобы люди видели, что он не просто напряженно работает в эти времена. Он переживает все это вместе с нами. Он не просто официальная фигура. Он все понимает. Он тоже беспокоится», — поделился Куомо-младший.

Открытость братьев поражает и вместе с тем привлекает, считает главный продюсер ABC News Крис Власто (Chris Vlasto). Другой конкурент, президент NBC News Ной Оппенгейм (Noah Oppenheim), рассказывает, что ТВ-аудитория сейчас нуждается в авторитетном анализе фактов, но вместе с тем она остро реагирует на любовь — двух сердец, родственников, доктора и пациента. Именно это братья Куомо и делают — любят друг друга, о чем не стесняются говорить в эфире. Да и Крис, пользуясь своим положением, может позволить в разговоре с политиком гораздо больше, чем рядовые журналисты, и превратить тем самым рутинное интервью в комедию, по выражению The Washington Post, именно такую, в которой сейчас нуждается Америка.

31 марта Крис Куомо объявил, что сам заразился коронавирусом: он заперся в подвале собственного дома, где вместе с ним проживают жена Кристина и трое детей. «Я продолжу выходить в эфир из подвала (семья, кстати, рада, что я теперь тут заперт). Мы сможем победить эту штуку, если все вместе будем сообразительными и сильными», — написал телеведущий. В тот же день Эндрю Куомо на брифинге рассказал о состоянии брата, заверил всех, что он справится, потому что Крис сильный. «Не такой сильный, как он сам думает, но все же», — заметил политик.

С того момента роль Криса изменилась: он стал не просто ведущим шоу в прайм-тайм, но онлайн-пациентом с коронавирусом. Вместе с тем изменился и публичный статус двух братьев: в эфирах происходила не просто встреча журналиста и губернатора, не просто разговор двух родственников, но беседа инфицированного с человеком, который борется с распространением коронавируса в одном из самых проблемных регионов мира. Наблюдать за этим процессом, говорит британский телеведущий Пирс Морган , чрезвычайно захватывающе, даже несмотря на то, что шоу Куомо-младшего ломает большинство правил, принятых на телевидении.

Хроника карантина

У Криса Куомо есть «униформа» — черный костюм, черный галстук и белая рубашка, в этом и только в этом он садился перед камерой и выходил в эфир.

@chrisccuomo

Крис Куомо

Находясь на карантине, зараженный коронавирусом ведущий вещал с экранов в рубашке, застегнутой не до конца, в старом свитере или в домашней серой кофте. Картинка была соответствующей: изображение с домашнего ноутбука резко контрастирует с идеальной картинкой из студии; звук кажется телефонным (хотя микрофон-петличка у Куомо имеется); никакого освещения, грима, прически — все это вполне можно было принять за блог начинающего ютубера. Но именно так выглядела самая популярная программа на CNN: телевизионные рейтинги Cuomo PrimeTime удвоились (согласно исследованиям Nielsen), вырезки из передач журналиста выделяются по количеству просмотров среди всех выгружаемых CNN на YouTube-канал роликов, и даже на сайте канала статьи о состоянии здоровья Криса читаются чаще остальных.

Очень многие ведущие сейчас, во время карантина, работают из дома, так что в этом смысле случай Криса не показателен. Разница в другом: Куомо ушел в подполье, потому что заразился сам. Коллеги, говорят, предлагали ведущему уйти на больничный, однако тот отказался. В первых выпусках из подвала Куомо-младший рассказал, как прожил «одну из самых диких ночей в жизни», как мучился от лихорадки, как болели его мышцы. «Вирус пришел ко мне. Я никогда не видел такого, понятно? Меня трясло так сильно, что я ударился и сколол зуб. Меня будто палками били!» — живописал Крис. А также поделился своим главным переживанием — не за собственное здоровье, а за состояние жены и детей.

Несколько дней спустя Крис и Эндрю поменялись привычными местами: губернатор во время пресс-конференции, которая транслируется по многим каналам-конкурентам CNN, вывел на экран брата, о здоровье которого, мол, многие справлялись. Куомо-младший появился в домашней одежде и бейсболке с логотипом своей программы и на всю страну описал галлюцинацию, которую видел якобы под воздействием вируса. «Я видел тебя во сне. Ты пришел, одетый как балерина, а в руках держал волшебную палочку. Ты хотел взмахнуть ею и вылечить меня, но у тебя ничего не вышло. И тогда ты утанцевал прочь», — описал журналист.

Крис в прямом эфире уже своей программы показывал и разбирал рентгеновский снимок собственных легких, готовил фирменный соус семьи Куомо (вместе, кстати, с братом), рассказывал о своих симптомах — уже более серьезно. Его главное наблюдение — коронавирус работает волнами: ты можешь ничего не чувствовать, начать заниматься чем-то, и внезапно… «Мне страшно. Меня пугает то, что он может сделать. И меня разочаровывает, что я не могу выбраться из своего подвала», — делился Крис, не забывая напоминать соведущим, зрителям и самому себе, что он не врач и что медицинских выводов из его рассказов делать не стоит. Тем не менее сам губернатор в одном из выпусков заметил, что его родственник показывает жизнь именно такой, какая она есть сейчас. Жизнь семьи, в которой есть зараженный коронавирусом.

CNN

Крис и Эндрю Куомо во время включения в программе Cuomo PrimeTime

15 апреля Куомо-младший в прямом эфире заявил брату (и всей стране), что его жена Кристина сдала положительный тест на коронавирус. «Это разбивает мне сердце. Единственное, на что я надеялся, так это то, что этого не произойдет. И это случилось», — поделился Крис. «Это именно то, о чем мы говорили. Людям, с которыми живут переносчики инфекции, не подхватить ее очень сложно», — заявил Эндрю Куомо.

Так ведущий CNN стал героем главного реалити-шоу Америки о том, что чувствуют и как живут зараженные коронавирусом семьи.

Конец, которого ждут все

Кристина Куомо также оказалась героиней проекта, хотя и не была вовлечена конкретно в производство программы мужа. Историей своей болезни она делилась в блоге The Puris и в Instagram. По ее словам, симптомы коронавируса стали проявляться у нее на 18-й день после того, как муж сдал положительный тест. И она тоже пережила не лучшие моменты своей жизни: в первые дни у Кристины сильно болела голова, отчего она не могла нормально спать, кроме того, у нее был стресс из-за переживаний за детей: их у семьи Куомо трое. Кроме того, как и полагается публичной фигуре, Кристина нашла свой способ борьбы с коронавирусом: женщина доказывала, что смягчить симптомы помогает небольшое количество отбеливателя Clorox — с ним, мол, следует принимать ванну. Из-за этого в Twitter произошел небольшой скандал.

Сам Крис рекомендаций никаких не давал — ограничился тем, что выполнял свои обычные обязанности из необычного места, регулярно рассказывая, что происходит с членами его семьи. Ситуация в ней ухудшилась 22 апреля. «Сначала были я и Кристина, теперь у моего сына Марио те же симптомы. Коронавирус у него подтвержден», — поделился Куомо-младший с братом в прямом эфире.

Тогда он еще продолжал выходить в эфир из подвала, сам уже был здоров: с позволения врачей 21 апреля Крис Куомо покинул подвал.

К счастью для семьи Куомо, их реалити не оказалось бесконечным. Уже к началу мая жена Криса вылечилась и сдала отрицательный тест, то же самое сделал Марио — они, к слову, справились с инфекцией даже быстрее, чем их подкачанный отец.

5 мая Крис Куомо вернулся в студию — довольный и, кажется, отдохнувший. Шуточки с братом в эфире продолжаются, семья здорова, работа есть. Возможно, история ведущего в миниатюре показывает то, на что люди надеются и чего ждут сами. И оттого она стала столь популярной в Америке.