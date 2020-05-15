Борисов высказался о судьбе «Пусть говорят»

Телеведущий Дмитрий Борисов сообщил, приостановит ли Первый канал производство ток-шоу "Пусть говорят" из-за коронавируса.

После выхода на экраны эфира про бывшего мужа Лолиты Милявской Дмитрия Иванова , появился слух, будто один из гостей передачи был заражен COVID-19. Об этом узнали лишь через несколько дней, поэтому теперь "Пусть говорят" планируют закрыть.

Издание "СтарХит" связалось с Борисовым, чтобы уточнить достоверность этой информации. Как выяснилось, съемки передачи продолжаются:

«Нет, у нас все в порядке. Мы внимательно относимся к здоровью наших гостей, экспертов и сотрудников. Регулярно проводим тестирование и если вдруг узнаем, что кто-то из коллег имел общение с тем, у кого диагностирован коронавирус или есть подозрения, конечно, сразу же людей отправляем на карантин. Они не соприкасаются к участникам команды. Мы работаем, съемки продолжаются, закончилась эфирная неделя. Сейчас конкретно готовим прямой эфир, посвященный «Евровидению», который состоится в субботу».

Ранее сотрудники "Останкино" сообщали, что в студиях программ соблюдаются все меры безопасности. Сейчас на съемках не присутствуют зрители, гостей также почти нет. Кроме того, всем работникам ежедневно измеряют температуру. Все это позволяет минимизировать риски массового заражения COVID-19.