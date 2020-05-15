Участников «Дома−2» посадили на карантин 

Четыре пары проекта вернулись с Сейшел на новую площадку в Москве

Участники проекта «Дом−2. Спаси свою любовь» прилетели в российскую столицу с площадки на Сейшельских островах. Четыре пары проекта прошли медицинский осмотр и помещены на 2-хнедельный карантин, обязательный для всех людей, прибывающих из других стран. Все прилетевшие здоровы. Ребята будут находиться в отдельном доме, построенном для семейных пар.

Напомним, что участники проекта «Спаси свою любовь» отправились на Сейшелы в середине марта, чтобы «пережить» там переезд на новую площадку реалити в новой Москве. На Сейшелах находились сразу три беременные участницы: Оля Рапунцель, Саша Черно и Ангелина Монах. В последнее время Оля и Саша переживали, что им придется рожать на Сейшельских островах, а не дома. Сейчас на Сейшелах остались лишь Майя и Леша Купины, они вернутся домой позднее.