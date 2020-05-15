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Как сложились судьбы забытых участников «Фабрики звезд» 

Анастасия Иванова 28 минут назад
Как сложились судьбы забытых участников «Фабрики»
Фото: globallookpress.com
Популярный проект «Фабрика звезд» выпустил множество талантливых артистов. Некоторые из них построили головокружительную карьеру, а о других уже давно ничего не слышно. «Рамблер» расскажет об участниках «Фабрики звезд», которых многие уже забыли.

Александра Чвикова (Алекса)

Алекса была участницей четвертого сезона проекта «Фабрика звезд». Визитной карточкой молодой исполнительницы стали плюшевые игрушки, с которыми она постоянно появлялась на сцене и на съемках для журналов. Сейчас звезда «Фабрики» живет обычной жизнью, Алекса ведет блог в социальной сети Instagram. Иногда она публикует короткие видео, на которых исполняет мировые хиты. Не так давно Алекса приняла участие в съемках клипа Тимати и Григория Лепса на песню «С чистого листа».

Елена Кукарская

Елене Кукарской удалось пройти кастинг на проект во многом благодаря тому, что на нее обратила внимание Алла Пугачева. Многие до сих пор помнят хиты исполнительницы — «По маленькой», «Жу-жу» и многие другие. После проекта Кукарская заключила долгосрочный контракт с Максимом Фадеевым. В 2007 году Елена заявила о себе как о начинающей актрисе, снявшись в телесериале «Любовь — не шоу-бизнес». В 2011 году Кукарская вышла замуж, через три года у пары родился сын Федор. Сейчас Елена большую часть своего времени посвящает семье.

Анастасия Кочеткова

После проекта «Фабрика звезд» Анастасия Кочеткова стала частью коллектива «Банда», который успешно записывал песни и выпускал видеоклипы. Во время одного из выступлений девушка познакомилась с режиссером Резо Гигинеишвили. Пара довольно скоро оформила свои отношения, в этом браке родилась дочь Маша. Спустя три года Анастасия и Резо развелись. Сейчас Кочеткова воспитывает дочь и практически не появляется на публике.
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Комментарии
ТВ , С чистого листа , Елена Кукарская , Максим Фадеев , Резо Гигинеишвили , Анастасия Кочеткова , Алла Пугачева
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