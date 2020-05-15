Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Участников проекта «Дом-2» посадили на карантин 

Анастасия Иванова 57 минут назад
Участников проекта «Дом-2» посадили на карантин
Фото: Кадр из "Дом-2. Спаси свою любовь"
Участников проекта «Дом−2. Спаси свою любовь» посадили на двухнедельный карантин.
Они прилетели в Москву с площадки на Сейшельских островах. Четыре пары, участвующие в проекте, прошли медицинский осмотр. Теперь они обязаны 14 дней соблюдать карантинный режим, как и все люди, прилетающие из других стран.
Все участники "Дома-2" здоровы. Жить пары будут в отдельном доме, который построили для семейных пар.
На данный момент на Сейшельских острова остались только Майя и Леша Купины. Они полетят в Москву позднее.
Известно, что участники проекта отправились на Сейшелы в середине марта, чтобы переждать там переезд на новую площадку в Новой Москве.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что раскрыта схема мошенничества на "Кто хочет стать миллионером?".
Видео дня. Почему коллеги недолюбливают Марину Зудину
ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сложились судьбы забытых участников «Фабрики»
Как сложились судьбы забытых участников «Фабрики»
Почему «Батальоны просят огня» сократили до 4 серий
Почему «Батальоны просят огня» сократили до 4 серий
Чипы и цензура: почему шоу Михалкова сняли с эфира
Чипы и цензура: почему шоу Михалкова сняли с эфира
Каннский фестиваль официально отменили
Каннский фестиваль официально отменили
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Кому не нравились музыкальные фильмы Шахназарова
26:06
Кому не нравились музыкальные фильмы Шахназарова
Фильмы
Как интеллигент сыграл отъявленного уголовника
10:35
Как интеллигент сыграл отъявленного уголовника
Актеры
Что стало со звездами «Игры престолов»
10:10
Что стало со звездами «Игры престолов»
Сериалы Актеры
Почему Бендера сыграл один актер, а озвучил другой
25:32
Почему Бендера сыграл один актер, а озвучил другой
Фильмы Актеры
Киношные безумцы, которые оказались провидцами
12:19
Киношные безумцы, которые оказались провидцами
Фильмы
«Белорусский вокзал» лишил режиссера трети оклада
02:59
«Белорусский вокзал» лишил режиссера трети оклада
Фильмы
Актёры боевиков, которых Голливуд выпихнул на обочину
05:49
Актёры боевиков, которых Голливуд выпихнул на обочину
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение