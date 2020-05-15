Участников проекта «Дом-2» посадили на карантин 

Участников проекта «Дом−2. Спаси свою любовь» посадили на двухнедельный карантин.
Они прилетели в Москву с площадки на Сейшельских островах. Четыре пары, участвующие в проекте, прошли медицинский осмотр. Теперь они обязаны 14 дней соблюдать карантинный режим, как и все люди, прилетающие из других стран.
Все участники "Дома-2" здоровы. Жить пары будут в отдельном доме, который построили для семейных пар.
На данный момент на Сейшельских острова остались только Майя и Леша Купины. Они полетят в Москву позднее.
Известно, что участники проекта отправились на Сейшелы в середине марта, чтобы переждать там переезд на новую площадку в Новой Москве.
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