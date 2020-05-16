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Участники «Евровидения» вместе споют в прямом эфире 

Стелла Шмель 2 часа назад
Участники «Евровидения» вместе споют в прямом эфире
Фото: depositphotos.com
16 мая на Первом канале будет вестись трансляция шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет".
Из-за распространения коронавирусной инфекции было принято решение отменить проведение музыкального конкурса в этом году. Eurovision: Europe Shine A Light станет своеобразным чествованием несостоявшегося мероприятия.
Шоу будет проходить без соревновательной составляющей.
Как сообщили в пресс-службе Первого канала, все участники "Евровидения" 2020 года соберутся вместе, каждый в своих странах, чтобы спеть песню Love Shine A Light группы Katrina and the Waves, которая стала победителем этого конкурса в 1997 году.
Участники несостоявшегося конкурса смогут поехать на "Евровидение" в 2021 году, для этого им будет необходимо подготовить новые песни. От России поедет группа Little Big.
Ранее "Рамблер" писал, что участников проекта "Дом-2" посадили на карантин.
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