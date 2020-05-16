Участники «Евровидения» вместе споют в прямом эфире 

16 мая на Первом канале будет вестись трансляция шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет".

Из-за распространения коронавирусной инфекции было принято решение отменить проведение музыкального конкурса в этом году. Eurovision: Europe Shine A Light станет своеобразным чествованием несостоявшегося мероприятия.

Шоу будет проходить без соревновательной составляющей.

Как сообщили в пресс-службе Первого канала, все участники "Евровидения" 2020 года соберутся вместе, каждый в своих странах, чтобы спеть песню Love Shine A Light группы Katrina and the Waves, которая стала победителем этого конкурса в 1997 году.

Участники несостоявшегося конкурса смогут поехать на "Евровидение" в 2021 году, для этого им будет необходимо подготовить новые песни. От России поедет группа Little Big.