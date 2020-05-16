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Передачу «Галилео» покажут с новым ведущим 

Стелла Шмель 6 часов назад
Передачу «Галилео» покажут с новым ведущим
Фото: depositphotos.com
Научно-популярная программа "Галилео" возвращается на экраны. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала СТС.
Шоу ждет несколько нововведений. Одним из них станет смена ведущего. Теперь в программе будет сниматься Владимир Маркони. В первом выпуске обновленного шоу его соведущим станет популярный блогер Даня Крастер.
В программе расскажут о новых технологиях, научных исследованиях и проведут несколько опытов.
Ранее шоу вел Александр Пушной. С ним вышло 1084 эпизода научно-популярной программы. Первый выпуск обновленного шоу "Галилео" выйдет 25 мая.
Ранее "Рамблер" писал, что участники "Евровидения" вместе споют в прямом эфире.
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ТВ , Владимир Маркони
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