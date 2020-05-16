Передачу «Галилео» покажут с новым ведущим 

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Научно-популярная программа "Галилео" возвращается на экраны. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

Шоу ждет несколько нововведений. Одним из них станет смена ведущего. Теперь в программе будет сниматься Владимир Маркони . В первом выпуске обновленного шоу его соведущим станет популярный блогер Даня Крастер.

В программе расскажут о новых технологиях, научных исследованиях и проведут несколько опытов.

Ранее шоу вел Александр Пушной. С ним вышло 1084 эпизода научно-популярной программы. Первый выпуск обновленного шоу "Галилео" выйдет 25 мая.