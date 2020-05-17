«Не дождетесь»: Кудрявцева рассказала об увольнении

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала появившуюся в Сети информацию об ее увольнении с телевидения. Об этом она заявила в своем Instagram-аккаунте.

По словам звезды, появившиеся новости — фейк. Ранее в СМИ распространилась информация, что программы на НТВ, которые ведет Кудрявцева, закрыли, а сама телеведущая осталась без работы.