«Не дождетесь»: Кудрявцева рассказала об увольнении

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала появившуюся в Сети информацию об ее увольнении с телевидения. Об этом она заявила в своем Instagram-аккаунте.
По словам звезды, появившиеся новости — фейк. Ранее в СМИ распространилась информация, что программы на НТВ, которые ведет Кудрявцева, закрыли, а сама телеведущая осталась без работы.
"Отвечаю на вопрос о том, собираюсь ли я вставать на учет по безработице — не дождетесь! Завтра у меня съемка моего любимого Секрета на миллион, а в пятницу — Звезды сошлись. И в таком графике каждую неделю до летнего отпуска. Хотела поснимать и в отпуске — все равно никуда не уехать, но нельзя — инфоповоды за лето "протухнут"…так что в июле хочешь не хочешь, а отдыхать придется, как и всегда в конце телесезона, а в августе снова в бой) Секрет и Звезды — моя профессиональная любовь навсегда!", — написала Лера Кудрявцева.
Ранее "Рамблер" сообщал, что передачу "Галилео" покажут с новым ведущим.