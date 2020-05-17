Звезда «Холостяка» оказалась стриптизершей

В Сети появились провокационные детали якобы бурного прошлого модели Барбары Пино, которой удалось стать фавориткой главного героя нового сезона популярного реалити.

Выяснилось, что Барбара Пино скорее всего работала не только моделью, но и танцовщицей в элитном столичном стриптиз клубе. По крайней мере, фото девушки до сих пор красуется на главной странице официального сайта заведения. Впрочем, некоторые считают, что Пино просто снялась для рекламных фото клуба.

«А мне вспомнился фильм "Красотка. " Встретил девушку лнгкого поведения на улице, а в конце фильма лез по лестнице с цветами. Теперь смотреть это шоу будет ещё интересней. Мы же теперь знаем больше, чем Антон. Шутка», «Так это скорее всего просто реклама! кто будет фейсом святить кто там работает?», «Надо заслать кого-нибудь на разведку в это заведение, пусть разузнают что к чему», «Скандалы интриги расследования! Молодец! Класс! Даже если это всего лишь фотосет для стриптиз клуба то — тот образ, в котором она она в шоу под большим сомнением», — пишут пользователи Сети.