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Как выглядела Настя Ивлеева до популярности 

Елизавета Назарова 10 часов назад
Сейчас Настю Ивлееву знают как популярную телеведущую. Она прославилась после программы про путешествия "Орел и решка", а сейчас создает собственное шоу на YouTube. Для того, чтобы стать знаменитой, она прошла большой путь. "Рамблер" показывает, какой была Настя Ивлеева до того, как прославилась.
Сама телеведущая не раз рассказывала, что родилась в небольшой деревне Разметелево в Ленинградской области. Она работала хостес и маникюрщицей, а после переехала в Москву, где училась в школе телеведущих. Первые поклонники появились у девушки в Instagram. Тогда же она начала снимать вайны — короткие смешные видео.
Уже к 2016 году она была очень популярна: ее приглашали на ток-шоу и для съемок в различные журналы, а после она стала ведущей "Орла и решки", что помогло раскрыть ее творческий потенциал. Благодаря этому шоу она стала очень популярна.
Сейчас Настя Ивлеева замужем за рэпером Элджеем и ведет собственное Agentshow. По данным Forbes, она является самым богатым блогером в России и получает за рекламу больше всех остальных. На момент написания статьи за ней следят в Instagram 16,7 миллионов поклонников.
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ТВ , Фото
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