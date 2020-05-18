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Фото финалистки «Холостяка» нашли на сайте стриптиз-клуба 

Рамблер 2 часа назад
В Сети нашли интимное фото финалистки «Холостяка»
Фото: @solansbarbara
На сайте элитного стриптиз-клуба нашли откровенное фото финалистки седьмого сезона шоу "Холостяк" Барбары Пино.
На снимке девушка лежит в купальнике. Интимный кадр опубликован на главной странице заведения.
Фотография появилась в Сети после объявления финалисток в новом выпуске "Холостяка", одной из которых стала Барбара Пино. Теперь зрители передачи обсуждают, действительно ли девушка работает в стриптиз-клубе, или она просто приняла участие в фотосессии.
«Стриптизерша? Ну все понятно», — написали в Сети.
В последнем сезоне реалити-шоу главным героем стал стоматолог Антон Криворотов.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как выглядела Настя Ивлеева до популярности.
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