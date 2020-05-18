В Сети нашли интимное фото финалистки «Холостяка»

На сайте элитного стриптиз-клуба нашли откровенное фото финалистки седьмого сезона шоу "Холостяк" Барбары Пино.

На снимке девушка лежит в купальнике. Интимный кадр опубликован на главной странице заведения.

Фотография появилась в Сети после объявления финалисток в новом выпуске "Холостяка", одной из которых стала Барбара Пино. Теперь зрители передачи обсуждают, действительно ли девушка работает в стриптиз-клубе, или она просто приняла участие в фотосессии.

«Стриптизерша? Ну все понятно», — написали в Сети.

В последнем сезоне реалити-шоу главным героем стал стоматолог Антон Криворотов.