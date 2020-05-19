«Иди полы мой!»: Гузеева отчитала невесту

На передачу «Давай поженимся!» на Первом канале пришла 23-летняя невеста Людмила. Девушка приехала покорять Москву из Орловской области. Она работает в отеле администратором, но мечтает о карьере актрисы.

Ради своей мечты ей пришлось оставить 5-летнего ребенка у мамы в деревне. История девушки возмутила ведущую шоу Ларису Гузееву

«Что вам в этой Москве? Что вы здесь потеряли? Вот я бы в Оренбург вернулась, но меня даже диктором уже не возьмут на оренбургское телевидение, потому что ненавидят из своего отечества выскочек типа меня. Скажут: «Ой-ой, приехала из Москвы! Иди полы мой в подъездах»! У меня выхода нет. А вы что здесь делаете? Какие у вас перспективы?» — возмутилась Гузеева.