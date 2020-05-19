«Иди мой полы»: Гузеева нагрубила невесте 

Героиней популярной передачи "Давай поженимся!" на Первом канале стала 23-летняя невеста Людмила. Она приехала из Орловской области с целью покорить Москву. Сейчас девушка работает администратором одного из столичных отелей, учится в институте управления, но мечтает об актерской карьере. Ради мечты она оставила 5-летнего ребенка с мамой в деревне.

Этот факт возмутил ведущую передачи Ларису Гузееву

"Что вам в этой Москве? Что вы здесь потеряли? Вот я бы в Оренбург вернулась, но меня даже диктором уже не возьмут на оренбургское телевидение, потому что ненавидят из своего отечества выскочек типа меня. Скажут: «Ой-ой, приехала из Москвы! Иди полы мой в подъездах»! У меня выхода нет. А вы что здесь делаете? Какие у вас перспективы?".