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«Иди мой полы»: Гузеева нагрубила невесте 

Екатерина Ёлкина 10 часов назад
«Иди мой полы»: Гузеева нагрубила невесте
Фото: Кадр из передачи "Давай поженимся"
Героиней популярной передачи "Давай поженимся!" на Первом канале стала 23-летняя невеста Людмила. Она приехала из Орловской области с целью покорить Москву. Сейчас девушка работает администратором одного из столичных отелей, учится в институте управления, но мечтает об актерской карьере. Ради мечты она оставила 5-летнего ребенка с мамой в деревне.
Этот факт возмутил ведущую передачи Ларису Гузееву:
"Что вам в этой Москве? Что вы здесь потеряли? Вот я бы в Оренбург вернулась, но меня даже диктором уже не возьмут на оренбургское телевидение, потому что ненавидят из своего отечества выскочек типа меня. Скажут: «Ой-ой, приехала из Москвы! Иди полы мой в подъездах»! У меня выхода нет. А вы что здесь делаете? Какие у вас перспективы?".
Телесваха Роза Сябитова также уточнила, что учеба в институте управления не приблизит девушку к сцене.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Гузеева рассмеялась на съемках из-за «стояка в подъезде».
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ТВ , Роза Сябитова , Лариса Гузеева
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