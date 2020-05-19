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«Оставил предсмертную записку»: член семьи Запашных обвинялся в убийстве 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Член семьи Запашных обвинялся в убийстве
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая Лера Кудрявцева в своей традиционной колонке на портале Teleprogramma.pro сообщила читателям, что в субботу, 23 мая ждет в гости на телешоу «Секрет на миллион» Эдгарда и Аскольда Запашных. Известные дрессировщики впервые поднимут темы, которых никогда не касались ни в одном из своих интервью. Кудрявцева поведала о некоторых.
Например, один из родственников Запашных обвинялся в убийстве. Как разворачивалось дело против представителя знаменитой династии, Кудрявцева не уточнила, лишь привела слова Эдгарда.
«Он оставил предсмертную записку, но предсмертную записку тоже можно под давлением написать»,
— отметил дрессировщик.
Трагедия произошла много лет назад. С тех пор большая дружная семья Запашных раскололась надвое. Многие родные перестали поддерживать какую-либо связь с Эдгардом и Аскольдом, причем подчеркнуто отказываясь от протянутой руки, которую не раз предлагали братья.
Есть и еще одно пятно на фамилии Запашных, которое сами братья называют «самым мрачным». Но Кудрявцева сомневается, что они осмелятся признаться на публику в этом, ведь под ударом их репутация.
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ТВ , Лера Кудрявцева
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