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«Глупость, тупость и бездарность»: Тарасова разнесла фильм «Лед» 

Мира Маркина 8 часов назад
«Тупость и бездарность»: Тарасова о фильме «Лед»
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась в адрес фильма "Лед".
Кадр из фильма "Лед"
В 2018 года картина собрала в прокате полтора миллиарда рублей. Вторая часть киноленты, вышедшая в феврале 2020 года, показала не менее впечатляющий результат. Однако, по мнению Тарасовой, картина совершенно не заслуживает такого внимания:
«Я этот фильм не досмотрела, скучно было. Не думаю, что Аронова создавала свой образ, ориентируясь на меня. Нет ничего общего. Это же художественный вымысел, а значит, должна быть художественная ценность. А там только глупость, тупость и бездарность».
По мнению тренера, создатели "Льда" попросту пытаются эксплуатировать тему фигурного катания, которая в последнее время стала крайне популярной:
«Фигурное катание снова стали показывать на федеральных каналах. Причем речь идет и о международных соревнованиях, и о российских. Это о многом говорит. Значит, есть спрос и интерес. Людям нужно зрелище, нужны эмоции, они устали от того, что сейчас есть на телевидении».
При этом Тарасова переживает, что в новом сезоне российские фигуристки не смогут показать высокие результаты: из-за введенного режима самоизоляции спортсменки не имеют возможности тренироваться на льду и поддерживать должный уровень подготовки.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что юный фигурист устроил прокат в квартире.
Видео дня. Программы, которыми засматривались в 90-е
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ТВ , Лёд , Татьяна Тарасова
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