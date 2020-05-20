«Тупость и бездарность»: Тарасова о фильме «Лед»

Кадр из фильма "Лед"

В 2018 года картина собрала в прокате полтора миллиарда рублей. Вторая часть киноленты, вышедшая в феврале 2020 года, показала не менее впечатляющий результат. Однако, по мнению Тарасовой, картина совершенно не заслуживает такого внимания:

«Я этот фильм не досмотрела, скучно было. Не думаю, что Аронова создавала свой образ, ориентируясь на меня. Нет ничего общего. Это же художественный вымысел, а значит, должна быть художественная ценность. А там только глупость, тупость и бездарность».

По мнению тренера, создатели "Льда" попросту пытаются эксплуатировать тему фигурного катания, которая в последнее время стала крайне популярной:

«Фигурное катание снова стали показывать на федеральных каналах. Причем речь идет и о международных соревнованиях, и о российских. Это о многом говорит. Значит, есть спрос и интерес. Людям нужно зрелище, нужны эмоции, они устали от того, что сейчас есть на телевидении».

При этом Тарасова переживает, что в новом сезоне российские фигуристки не смогут показать высокие результаты: из-за введенного режима самоизоляции спортсменки не имеют возможности тренироваться на льду и поддерживать должный уровень подготовки.