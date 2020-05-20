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Новое шоу Собчак назвали провалом 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Новое шоу Собчак назвали провалом
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети раскритиковали новое YouTube-шоу ведущей Ксении Собчак. Видео, жанр которого Собчак определила как спецвыпуск «Осторожно, к барьеру, Собчак», в комментариях многие посчитали бессмысленным, а некоторые назвали провалом.
В начале шоу ведущая объявила его тему: «Почему нас всех *** (утомил — прим. „Ленты.ру“) гламур». Гостями стали продюсер Яна Рудковская и блогер Арина Холина. Предполагалось, что участники спецвыпуска в формате, близком к дебатам, будут спорить о «пошлости, богатстве и Гном Гномыче».
В комментариях многие посчитали шоу неподготовленным и лишенным смысла. «Провал в подготовке шоу. Тема была одна, а секунданты спрашивают какую-то чушь, перетягивая одеяло на себя», — написала Ксения Кириллова. «В чем суть видео, вообще не ясно. Никто не понимает, зачем оно тут», — отметила Мария Федорова. Пользователь с ником Andy заявил, что «блогеры-секунданты вообще двух слов связать не могут».
В конце апреля Собчак стала гостьей прямого эфира шоу ведущего Владимира Соловьева. Во время перепалки Соловьева и журналиста Олега Кашина, который также участвовал в выпуске, Собчак отключила видеосвязь и покинула эфир, не закончив беседу.
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Комментарии 1
ТВ , Другое , Мария Федорова , Яна Рудковская , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , Олег Кашин , Lenta.ru
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