Ларису Гузееву поразила оседлавшая жениха невеста на шоу "Давай поженимся!".

28-летняя Анастасия пришла бороться за жениха по имени Валентин — 35-летнего организатора гастрольных туров. Как выяснилось, герои уже были знакомы, — девушка оказалась подчиненной Валентина. Никто из них не ожидал такого сюрприза, но оба постарались расслабиться и получше узнать друг друга.

Чтобы впечатлить своего босса, Анастасия приготовила необычный сюрприз. Она решила в игровой манере продемонстрировать два способа, как выйти на прогулку во время карантина. Для этого нужно обзавестись плащом и собакой.

Невеста вручила жениху поводок, а затем неожиданно оседлала его, спрятавшись под одежду. После этого Анастасия и вовсе запрыгнула Валентину на спину. В первом случае, по версии девушки, ее должны были принять за живот Валентина, а во втором — за горб.

Кадр из шоу "Давай поженимся!"

«Жарко у вас на работе! Страшно представить, что на корпоративах творится»,

— резюмировала Гузеева.