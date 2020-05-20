Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гузееву поразила оседлавшая жениха невеста 

Мира Маркина 3 часа назад
Гузееву поразила оседлавшая жениха невеста
Фото: Кадр из шоу "Давай поженимся!"
Ларису Гузееву поразила оседлавшая жениха невеста на шоу "Давай поженимся!".
28-летняя Анастасия пришла бороться за жениха по имени Валентин — 35-летнего организатора гастрольных туров. Как выяснилось, герои уже были знакомы, — девушка оказалась подчиненной Валентина. Никто из них не ожидал такого сюрприза, но оба постарались расслабиться и получше узнать друг друга.
Чтобы впечатлить своего босса, Анастасия приготовила необычный сюрприз. Она решила в игровой манере продемонстрировать два способа, как выйти на прогулку во время карантина. Для этого нужно обзавестись плащом и собакой.
Невеста вручила жениху поводок, а затем неожиданно оседлала его, спрятавшись под одежду. После этого Анастасия и вовсе запрыгнула Валентину на спину. В первом случае, по версии девушки, ее должны были принять за живот Валентина, а во втором — за горб.
Кадр из шоу "Давай поженимся!"
«Жарко у вас на работе! Страшно представить, что на корпоративах творится»,
— резюмировала Гузеева.
Видео дня. Программы, которыми засматривались в 90-е
Комментарии
ТВ , Лариса Гузеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные кинозлодеи всех времен
Названы самые популярные кинозлодеи всех времен
Куда исчезла звезда, открытая Гайдаем
Куда исчезла звезда, открытая Гайдаем
Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет
Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет
Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься голой
Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься голой
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Как сериал «Как я встретил вашу маму» стал хитом
13:10
Как сериал «Как я встретил вашу маму» стал хитом
Сериалы
Трюки, которые Том Круз не побоялся сделать сам
10:14
Трюки, которые Том Круз не побоялся сделать сам
Актеры
Как уругвайская актриса стала кумиром россиян
03:30
Как уругвайская актриса стала кумиром россиян
Актеры
Какими были советские актеры в детстве
11:42
Какими были советские актеры в детстве
Актеры
Отличные фильмы, выпущенные без помпы в 2020
11:00
Отличные фильмы, выпущенные без помпы в 2020
Фильмы
Первые роли именитых советских актёров
07:07
Первые роли именитых советских актёров
Актеры Фильмы
Фильм, в котором засветился певец Михаил Муромов
44:00
Фильм, в котором засветился певец Михаил Муромов
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение