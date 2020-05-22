Раскрыты первые подробности нового шоу Гузеевой

Актриса Лариса Гузеева , известная телезрителям по передаче «Давай поженимся!», станет ведущей нового шоу на Первом канале. Согласно первым подробностям, раскрытым StarHit, проект будет посвящен решению проблем во взаимоотношениях людей во время самоизоляции на даче.

По словам Гузеевой, шоу будет не про семьи звезд. «За два месяца все шашлыки уже пожарены, все разговоры переговорены, на огороде все посажено и прополото, и уже не знаешь, чем заняться», — заметила ведущая.

Артистка намерена делиться своими идеями и рецептами блюд, чтобы разнообразить пребывание на даче, а также выслушать проблемы людей и постараться помочь их решить. «Я захожу на местный рынок, в сельский магазин, покупаю продукты и предлагаю попробовать что-то новое», — рассказала Гузеева.

В первом выпуске актриса побывала в доме, где на самоизоляции проживает семья из 13 человек. Однако ведущие передачи будут чередоваться. Помимо Гузеевой вести проект будет российский дизайнер Наташа Барбье . В одном из выпусков с ее участием появится сваха из «Давай поженимся!» Роза Сябитова и ведущий Первого канала Александр Гордон