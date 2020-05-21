Австралийская телеведущая Лиззи Канди (Lizzie Cundy) подстригла кусты в купальнике на карантине, введенном в из-за пандемии коронавируса. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

52-летняя знаменитость попозировала спиной к фотографу в бикини с цветочным принтом и солнцезащитных очках. На опубликованном снимке она держит секатор в руках. «Сегодня я решила подстричь кусты», — подписала пост Канди, добавив хештеги #staysafe и #lockdown.

@lizziecundy

Подписчиков телезвезды рассмешила ее публикация.

«Лиззи, будь осторожна с этими ножницами. А выглядишь прекрасно, как и всегда», «В следующий раз не забудь надеть каблуки — это очень смешно», «Твои фотографии очень смешные. Кстати, отличная фигура», — комментировали поклонники.

В апреле Лиззи Канди погладила одежду в праздничном платье во время всеобщего режима изоляции. Ее запечатлели на красном ковре рядом с гладильной доской и утюгом. Телеведущая надела розовое платье в пол с голубым бисером и бежевые туфли на каблуке. Она отметила, что раздает свои наряды, чтобы собрать деньги на нужды благотворительных организаций, чья деятельность связана с пандемией коронавируса.