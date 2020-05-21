Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Популярная 52-летняя телеведущая подстригла кусты в бикини на карантине 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Австралийская телеведущая Лиззи Канди (Lizzie Cundy) подстригла кусты в купальнике на карантине, введенном в из-за пандемии коронавируса. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.
52-летняя знаменитость попозировала спиной к фотографу в бикини с цветочным принтом и солнцезащитных очках. На опубликованном снимке она держит секатор в руках. «Сегодня я решила подстричь кусты», — подписала пост Канди, добавив хештеги #staysafe и #lockdown.
@lizziecundy
Подписчиков телезвезды рассмешила ее публикация.
«Лиззи, будь осторожна с этими ножницами. А выглядишь прекрасно, как и всегда», «В следующий раз не забудь надеть каблуки — это очень смешно», «Твои фотографии очень смешные. Кстати, отличная фигура», — комментировали поклонники.
В апреле Лиззи Канди погладила одежду в праздничном платье во время всеобщего режима изоляции. Ее запечатлели на красном ковре рядом с гладильной доской и утюгом. Телеведущая надела розовое платье в пол с голубым бисером и бежевые туфли на каблуке. Она отметила, что раздает свои наряды, чтобы собрать деньги на нужды благотворительных организаций, чья деятельность связана с пандемией коронавируса.
Последние новости
Путин объявил дату начала ЕГЭ Путин объявил дату начала ЕГЭ Российские врачи оценили рост раковых заболеваний Российские врачи оценили рост раковых заболеваний Раскрыт образ жизни россиян после пандемии Раскрыт образ жизни россиян после пандемии
Комментарии 11
ТВ , Видео , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опасная Абелла — звезда взрослого кино
Опасная Абелла — звезда взрослого кино
Чипы и цензура: почему шоу Михалкова сняли с эфира
Чипы и цензура: почему шоу Михалкова сняли с эфира
Как выглядят актрисы Голливуда 80-х и 90-х сейчас
Как выглядят актрисы Голливуда 80-х и 90-х сейчас
В новом сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак
В новом сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Как муж Остроумовой закрутил роман с Полищук
03:18
Как муж Остроумовой закрутил роман с Полищук
Фильмы Актеры
Как живет 95-летняя звезда «Идиота»
12:05
Как живет 95-летняя звезда «Идиота»
Актеры
Недооцененные фильмы первой половины года
05:12
Недооцененные фильмы первой половины года
Фильмы
Звезды, не желавшие даже касаться друг друга
11:08
Звезды, не желавшие даже касаться друг друга
Актеры Фильмы
Где сейчас «ефрейтор Збруев»
10:38
Где сейчас «ефрейтор Збруев»
Актеры
Как в «Балладу о солдате» попал безвестный Ивашов
44:09
Как в «Балладу о солдате» попал безвестный Ивашов
Фильмы
За что Александр Демьяненко ненавидел Шурика
26:15
За что Александр Демьяненко ненавидел Шурика
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение